В Каспийской флотилии прошли антитеррористические учения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя – РИА Новости. Учения по противодействию терроризму поведены в корабельных соединениях и в воинских частях Каспийской флотилии в городах Астрахань, Махачкала и Каспийск, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Патрульные и дежурные катера, используя гидроакустические станции для наблюдения за подводной обстановкой, провели осмотр и поиск подводных диверсантов в акваториях пункта базирования. В целях уничтожения условных боевых пловцов было проведено учебное гранатометание на различных курсах движения. После отработки задач патрульными катерами водолазные группы спустились в воду и произвели осмотр подводной части корпуса кораблей, катеров и судов на предмет обнаружения закладки взрывных устройств и повреждений.
Наряд по контрольно-пропускном пункте, заняв оборону, не допустил прорыва боевиков на территорию части, по тревоге было поднято подразделение антитеррора. В результате предпринятых действий военнослужащие произвели окружение и уничтожение террористов. Также в ходе учений отрабатывались действия военнослужащих и гражданского персонала при обнаружении взрывных устройств на территории воинских частей.