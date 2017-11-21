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Центральный военный оркестр Минобороны отметил 90-летний юбилей

22:3121.11.2017
(обновлено: 22:34 21.11.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинВыступление Центрального военного оркестра МО РФ. Архивное фотоВыступление Центрального военного оркестра МО РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Центральный военный оркестр Минобороны России отпраздновал 90-летний юбилей на сцене Центрального академического театра российской армии.

Поздравить музыкантов пришли народные артисты СССР Иосиф Кобзон и Александра Пахмутова, солист Венской оперы Владимир Винтеркинд, народный артист РСФСР Ринат Ибрагимов, солист Большого театра Василий Ладюк и другие артисты. Со сцены прозвучали известные военные марши Семена Чернецкого, Валерия Халилова, произведения Арно Бабаджаняна, Виктора Темнова, Эдуарда Колмановского, Давида Тухманова, Александры Пахмутовой, а также Антонио Вивальди, Патрисии Карли и Джорджа Гершвина.

История оркетра

Фестиваль Спасская башня. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Грандиозный праздник: оркестры выступили на закрытии "Спасской башни"
Оркестр был создан в соответствии с приказом Реввоенсовета в 1927 году как Образцовый оркестр Народного комиссариата по военным и морским делам СССР. Сейчас в составе оркестра два самостоятельных музыкально-творческих коллектива: духовой и симфонический оркестры. На их основе созданы эстрадно-симфонический оркестр, струнный квартет, биг-бэнд, джаз-ансамбль и брасс-квинтет.

Центральный военный оркестр — ведущий творческий коллектив Военно-оркестровой службы ВС РФ и один из самых известных военных оркестров мира. Коллектив со дня своего основания является визитной карточкой Вооруженных сил России, музыканты завоевали сердца слушателей на всех континентах планеты: от США, Франции и Великобритании на Западе, до КНДР, Монголии и Китая на Востоке.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники фестиваля "Спасская башня" на репетиции в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники фестиваля "Спасская башня" на репетиции в Кремле

Как рассказал начальник оркестра заслуженный артист РФ полковник Сергей Дурыгин, история оркестра неразрывно связана с именами музыкантов, работавших с коллективом. "Многие музыканты сотрудничали с оркестром. Великие люди, которые оставили свой след не только в советской культуре, но и в мировой, — Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Арно Бабаджанян, Михаэль Таривердиев, Евгений Мартынов, Иосиф Кобзон, Александра Пахмутова", — перечислил начальник оркестра.

По его словам, в жизни коллектива было и немало трагических страниц. Одной из самых тяжелых Дурыгин назвал начало Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 года оркестр встретил на гастролях в Белоруссии на границе с Польшей. "Остановившись переночевать под Брестом, музыканты попали в самое пекло, и больше половины из них не вернулись в Москву".

Оркестр переформировали, набрали новых музыкантов, и он продолжил свою службу, в частности, на фронте.

Выступление Центрального военного оркестра Минобороны в "России сегодня"
© РИА Новости / Александр НатрускинВ преддверии открытия военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ дал небольшой концерт в агентстве "Россия сегодня".Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
В преддверии открытия военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ дал небольшой концерт в агентстве "Россия сегодня".
© РИА Новости / Александр НатрускинЦентральный военный оркестр Минобороны каждый год на протяжении всего времени существования фестиваля "Спасская башня" выступает на Красной площади вместе с другими оркестрами разных стран мира.Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Центральный военный оркестр Минобороны каждый год на протяжении всего времени существования фестиваля "Спасская башня" выступает на Красной площади вместе с другими оркестрами разных стран мира.
© РИА Новости / Александр НатрускинВо время юбилейного, десятого фестиваля "Спасская башня", на плац-концерте Центральный военный оркестр МО РФ исполнит попурри из советских мультфильмов.Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Во время юбилейного, десятого фестиваля "Спасская башня", на плац-концерте Центральный военный оркестр МО РФ исполнит попурри из советских мультфильмов.
© РИА Новости / Александр НатрускинВо дворе здания агентства "Россия сегодня" оркестр Минобороны исполнил произведения, с которыми выступит на Красной площади.Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Во дворе здания агентства "Россия сегодня" оркестр Минобороны исполнил произведения, с которыми выступит на Красной площади.
© РИА Новости / Александр НатрускинВоенный дирижер Центрального военного оркестра Минобороны Андрей Нисенбаум во время выступления в агентстве "Россия сегодня".Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Военный дирижер Центрального военного оркестра Минобороны Андрей Нисенбаум во время выступления в агентстве "Россия сегодня".
© РИА Новости / Александр НатрускинЦентральный военный оркестр Минобороны - ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил России и один и самых известных оркестров мира.Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Центральный военный оркестр Минобороны - ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил России и один и самых известных оркестров мира.
© РИА Новости / Александр НатрускинВ рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня" оркестр уже провел выездную репетицию на Соборной площади Кремля.Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
В рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня" оркестр уже провел выездную репетицию на Соборной площади Кремля.
© РИА Новости / Александр НатрускинЗрители во время выступления Центрального военного оркестра МО РФ в агентстве "Россия сегодня".Зрители во время выступления Центрального военного оркестра МО РФ в агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Зрители во время выступления Центрального военного оркестра МО РФ в агентстве "Россия сегодня".
© РИА Новости / Александр НатрускинЦентральный военный оркестр Минобороны был основан в 1927 году.Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Центральный военный оркестр Минобороны был основан в 1927 году.
© РИА Новости / Александр НатрускинДирижер Центрального военного оркестра Минобороны Андрей Нисенбаум.Выступление Центрального военного оркестра МО РФ в агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Дирижер Центрального военного оркестра Минобороны Андрей Нисенбаум.
© РИА Новости / Александр НатрускинПосле окончания концерта в здании МИА "Россия Сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению X международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".Пресс-конференция о проведении X международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Александр Натрускин
После окончания концерта в здании МИА "Россия Сегодня" прошла пресс-конференция, посвященная проведению X международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Александр НатрускинПрезидентский оркестр Российской Федерации готовит сюрприз для зрителей фестиваля "Спасская башня-2017": участники оркестра введут новые элементы плац-парадных выступлений, рассказал на пресс-конференции военный дирижер Президентского оркестра СКМК ФСО России полковник Евгений Никитин.Заместитель начальника оркестра – военный дирижер Президентского оркестра СКМК ФСО России полковник Евгений Никитин на пресс-конференции посвященной проведению X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Президентский оркестр Российской Федерации готовит сюрприз для зрителей фестиваля "Спасская башня-2017": участники оркестра введут новые элементы плац-парадных выступлений, рассказал на пресс-конференции военный дирижер Президентского оркестра СКМК ФСО России полковник Евгений Никитин.
© РИА Новости / Александр НатрускинНа фестивале прозвучит произведение Массимо Мартинелли "Кремль", написанное в память о российском дирижере, бывшем руководителе ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенанте Валерии Халилове, который погиб при крушении самолета Ту-154 под Сочи. Об этом на пресс-конференции рассказал комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.Начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главный военный дирижер полковник Тимофей Маякин и комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников на пресс-конференции посвященной проведению X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Александр Натрускин
На фестивале прозвучит произведение Массимо Мартинелли "Кремль", написанное в память о российском дирижере, бывшем руководителе ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова генерал-лейтенанте Валерии Халилове, который погиб при крушении самолета Ту-154 под Сочи. Об этом на пресс-конференции рассказал комендант Московского Кремля Сергей Хлебников.
© РИА Новости / Александр НатрускинЮбилейный международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 3 сентября.Журналисты на пресс-конференции посвященной проведению X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Александр Натрускин
Юбилейный международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 3 сентября.
© РИА Новости / Александр НатрускинВ этом году на фестивале впервые выступят военные оркестры из Египта, Турции, Индии и Узбекистана.Пресс-конференция о проведении X международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Александр Натрускин
В этом году на фестивале впервые выступят военные оркестры из Египта, Турции, Индии и Узбекистана.
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Коллектив оркестра

"Наше достояние — это наши музыканты, которые служат. Ежегодно мы выезжаем в воинские части, регионы нашей страны. Руководство Минобороны этому уделяет огромное значение", — отметил начальник оркестра.

"Наш оркестр — это в какой-то степени консервативный коллектив, потому что мы стараемся исполнять музыку, которая была написана в другое время, в другую эпоху", — рассказал Дурыгин.

По его словам, коллектив оркестра многонационален. Это отражается и на репертуаре. Слушатели тепло приветствуют классические вальсы на фестивале военных оркестров, который проходит летом по всей стране.

"Когда звучит "Прощание славянки" на концертах, не было еще ни разу, чтобы люди не встали. Это гимн русского воинства", — подчеркнул музыкант.

"Зарубежная и российская аудитория с большим удовольствием приветствует народную музыку — элементы русского фольклора, татарские танцы, лезгинку, и очень любит классическую музыку", — отметил начальник оркестра.

Он подчеркнул, что музыканты никогда не выступают под фонограмму. "Любой наш концерт — это только выступление вживую", — акцентировал Дурыгин.

© РИА Новости / Александр НатрускинЗаместитель начальника оркестра – военный дирижер Президентского оркестра СКМК ФСО России полковник Евгений Никитин на пресс-конференции посвященной проведению X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Александр Натрускин
Заместитель начальника оркестра – военный дирижер Президентского оркестра СКМК ФСО России полковник Евгений Никитин на пресс-конференции посвященной проведению X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"

Парад победы

Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Главный военный оркестр на "Спасской башне" покажет "геометрическое" дефиле
По его словам, "самое главное действо, в котором с гордостью принимает участие оркестр, — это ежегодный парад на Красной площади".

Он рассказал, что военные музыканты уже приступают к проработке музыкальной программы парада и репетициям.

"На базе нашего оркестра в конце декабря будут проводиться инструкторско-методические занятия с военными дирижерами, оркестры которых будут принимать участие в параде. Мы будем исполнять произведения, в том числе новые, которые прозвучат на параде Победы, будем объяснять, как работать с оркестрами над этими произведениями, на что обратить внимание", — пояснил Дурыгин.

Он отметил, что сейчас уже готовится музыкальный материал. "Затем каждый оркестр "сдаст" репертуар в марте, и потом уже начнутся гарнизонные тренировки в Алабино", — рассказал он.

По словам начальника оркестра, будут исполнены очень красивые марши, которые давно не исполнялись на парадах. "Пока еще окончательно решение не принято. Будем слушать, будем анализировать, показывать руководству. Но неизменным остается исполнение государственного гимна РФ и музыка Александра Александрова для выноса знамени Победы ("Священная война"). Это останется неизменным, потому что это уже святые символы нашей страны", — подчеркнул музыкант.

Гимн России

"Эталонная запись российского гимна в исполнении военного оркестра была записана именно нашим коллективом. Это и гимн Советского Союза, и государственный гимн РФ", — рассказал начальник оркестра. Он назвал гимн РФ "великолепным произведением".

"Мы общаемся с музыкантами-иностранцами, и все военные дирижеры говорят, что самый красивый, самый монументальный, самый мощный по своей музыкальной энергетике, по своему музыкальному построению — это, конечно, гимн России. И это очень приятно слышать", — подчеркнул Дурыгин.

"Это гордость наша. И мы, конечно, должны его исполнять красиво. В музыкальном плане он очень сложный, и его, действительно, сложно исполнять. В профессиональном отношении это очень интересная музыка", — сказал музыкант.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники фестиваля "Спасская башня" на репетиции в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Участники фестиваля "Спасская башня" на репетиции в Кремле

"Спасская башня"

Еще одним значимым событием в жизни оркестра последние десять лет является Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".

"Это масштабный, высококлассный музыкальный фестиваль. У его истоков стояли Валерий Халилов, комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников и сейчас являющийся директором фестиваля Сергей Смирнов. От желающих принять участие в фестивале отбоя нет. Иностранцы всегда стоят в очереди, чтобы попасть на этот фестиваль", — рассказал Дурыгин.

По его словам, для участия в музыкальном празднике отбирают наиболее интересные коллективы со всего мира.

"На следующий год уже огромное количество заявок. Это такой чистый культурный продукт. Все, кто выходят, выступают живьем. Каждый оркестр готовит специальную программу к фестивалю, каждый хочет показать колорит своей страны", — отметил начальник оркестра.

По его словам, Центральный военный оркестр уже начинает подготовку к этому событию.

"Мы уже начинаем составлять программу к следующему фестивалю. Я пока думаю. Это, с одной стороны, очень легко, с другой — очень сложно. Это все-таки имеет элемент шоу, и мы должны найти какие-то ключики к сердцам зрителей разного возраста. Должно быть всем интересно. В последние годы у нас это получалось, будем стараться и дальше", — добавил музыкант.

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