Путин рассказал о сотрудничестве в сфере ВТС

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Растет количество стран, проявляющих интерес к сотрудничеству с Россией в военно-технической сфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ряд наших иностранных партнеров, в том числе новых партнеров, уже выразили заинтересованность в приобретении отечественных вооружений и техники в расширении военно-технического сотрудничества с Россией", — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Он призвал внимательно изучить и использовать практический опыт применения систем российского вооружения.

"И, конечно, нужно закрепить положительные тенденции в планировании, размещении и реализации гособоронзаказа, добиваться, чтобы все звенья этой взаимосвязанной системы работали эффективно и слаженно", — сказал российский лидер.