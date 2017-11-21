Северный флот обеспечил испытание новых кораблей в 2017 году

МУРМАНСК, 21 ноя — РИА Новости. Северный флот обеспечивает завершение государственных испытаний фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", морского судна тылового обеспечения "Эльбрус", противодиверсионных катеров типа "Грачонок" в текущем году, сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

"Обеспечено выполнение более 25 опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов вооружения, военной техники с выполнением стрельб ракетным, торпедным и артиллерийским оружием", — отметил Евменов на военном совете, посвященном итогам боевой подготовки сил и войск флота в 2017 учебном году.

Он добавил, что в рамках обеспечения испытаний силами флота совершен 31 выход надводных кораблей и подводных лодок общей продолжительностью около 140 суток. Выполнено около 230 вылетов самолетов и вертолетов. В общей сложности в рамках программ испытаний выполнено более 30 ракетных и зенитно-ракетных стрельб.