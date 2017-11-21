Бондарев рассказал об объеме новой программы госвооружений

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Объём новой программы госвооружений составит 19 триллионов рублей, она позволит реализовать реализовать самые амбициозные технико-технологические замыслы, заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Новая госпрограмма вооружений почти готова, доработка находится в завершающей стадии. Параметры финансирования, напомню, долгое время являлись предметом острой дискуссии. Сейчас согласованный объём составил 19 триллионов рублей", — цитирует Бондарева его пресс-служба.

По его словам, если брать не абсолютные цифры, а среднегодовое значение, нынешняя программа получается финансово сопоставимой с предыдущей. Конфигурация расходов в новой программе, в целом, призвана сбалансировать отдельные моменты, наверстать упущения предыдущих лет и, главное, создать экономическую базу для успешного, прогрессивного развития приоритетных направлений, подчеркнул сенатор.

"Полагаю, что новая госпрограмма вооружений позволит реализовать самые амбициозные технико-технологические замыслы, а главное, обеспечить национальную безопасность и территориальную целостность Родины", — отметил он.