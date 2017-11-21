Песков рассказал о темах, которые Путин обсудит на военном совещании

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудить с руководством министерства обороны и главами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) исполнение гособоронзаказа, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин продолжит совещание по военному строительству оборонно-промышленного комплекса, по гособоронзаказу в таком широком формате — все военные начальники и руководители… предприятий оборонного комплекса", — сказал Песков.

По его словам, также на вторник запланирован ряд международных телефонных разговоров президента.