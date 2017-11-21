Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Таиланд

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" завершил программу неофициального визита в Королевство Таиланд и покинул главную базу ВМС Таиланда Саттахип, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.

Он отметил, что 19 и 20 ноября экипаж БПК "Адмирал Пантелеев" принял участие в военно-морском параде, который состоялся в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в нем были задействованы 25 боевых кораблей из 18 стран. "Адмирал Пантелеев" возглавил одну из парадных колонн.

"В период визита российский корабль посетили сотрудники российских заграничных учреждений в Таиланде. Для экипажа были организованы автобусные экскурсии в город Паттая. Боевой корабль и судно обеспечения ТОФ продолжили выполнение задач похода", — добавил Воскресенский.

Отряд вышел из Владивостока в дальний поход 2 октября. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации, он продлится около четырех месяцев.