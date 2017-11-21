Минобороны объявило начало Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас-2018"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Минобороны РФ начинает прием журналистских работ для участия в четвертом Всероссийском фестивале прессы "Медиа-Ас-2018", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Министерство обороны Российской Федерации объявляет о начале четвертого Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас-2018", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что принять участие в фестивале могут все желающие, чьи материалы размещены в центральных и региональных печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ, а также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах, посвященные деятельности вооруженных сил.

"Главная цель фестиваля – расширение круга СМИ, эффективно взаимодействующих с Минобороны России, создание условий для активного участия журналистов, военных экспертов и блогеров в работе по освещению повседневной жизнедеятельности вооруженных сил", — добавили в военном ведомстве.

Заявки на участие в фестивале принимаются с 21 ноября 2017 года до 17 марта 2018 года, заключили в Минобороны.