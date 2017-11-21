На российской военной базе в Армении началась подготовка военных кинологов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя – РИА Новости. Учебные сборы, в которых принимают участие военные кинологи, начались на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В преддверии сборов был проведен адаптивный тренировочный вводный курс к холодным условиям высокогорной местности на высоте более 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Сборы проводятся на специализированном тренировочном комплексе подготовки сторожевых собак, оборудованном 20 препятствиями в питомнике Гюмрийского военного гарнизона.

"На ежедневных занятиях кинологи с собаками выполняют служебные команды с исполнением элементов несения караульной службы по задержанию и конвоированию нарушителей", — сказал Астафьев. По его словам, с целью профилактики болезней питомцев к различным вирусным заболеваниям военные ветеринары проводят комбинированную вакцинацию служебных собак от различных видов заболеваний.

В сборах принимают участие около 50 военнослужащих и более 30 собак различных пород, в том числе ротвейлеры, терьеры, кавказские и немецкие овчарки. Завершатся десятидневные сборы прохождением военнослужащими-вожатыми вместе с собаками полосы препятствий на дистанции три километра, тренировкой выносливости на 1,5 километровой трассе с выполнением стрельбы из мелкокалиберной винтовки.