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Культ Запада. Как Украина "декоммунизирует" свою армию "назло России"

08:0021.11.2017
(обновлено: 08:13 21.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкУкраинские десантникиУкраинские десантники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. "Заморские" береты, новое имя, заимствованные традиции и полный отрыв от корней славной истории советских Воздушно-десантных войск. Двадцать первого ноября свой профессиональный праздник отмечает украинская "крылатая пехота". Впервые — на новый лад. Напомним: оборонное ведомство Незалежной еще в начале месяца отправило на свалку истории 2 августа — дату, священную для каждого десантника из стран бывшего СССР. Вместе с ней в прошлое ушла и "визитная карточка" элитного рода войск — голубые береты. А сами ВДВ сменили название на Десантно-штурмовые войска (ДШВ). Свое решение о "ребрендинге" украинские генералы объяснили просто и привычно — борьбой с "влиянием Москвы" и "советскими традициями страны-оккупанта". Однако со стороны этот шаг выглядит как очередная попытка ВСУ слепо "закосить" под армии развитых западных государств. О том, как украинское войско пытается походить на натовское — в материале РИА Новости.

"Как в Европе"

Решение о замене головных уборов десантуры беретами темно-бордового цвета Минобороны Украины озвучило в начале ноября на официальной странице в "Фейсбуке". В сообщении подчеркивается, что цвет выбран неслучайно. Именно такие береты "носила воздушная пехота Великобритании, которая первая в мире сформировала полноценную боевую отдельную десантную дивизию". А чтобы никто не упрекнул законодателей украинской армейской моды в несоответствии мировым трендам, Минобороны пояснило, что бордовые береты носят десантники 59 стран, в то время как голубые — всего семи.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений "Фиарлес Гардиан - 2015"
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений "Фиарлес Гардиан - 2015"

Изменилась и форменная кокарда. Береты украинских десантников теперь будут украшать купол парашюта с крыльями и огненный меч. "Распахнутые крылья символизируют то, что десантные подразделения — это удар с неба. Более того, крылья — это Архистратиг Михаил. В мире его считают покровителем воинов в целом и парашютистов — в частности. В странах Европы десантники считают Архистратига Михаила своим защитником", — поясняет инновацию оборонное ведомство.

Солдаты ВСУ во время учений. Архивное фото
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine / Володимир Скоростецький
В Минобороны Украины рассказали о тренировках десантников в Донбассе
И вновь отчетливо видно желание украинских генералов приобщиться к западной военной традиции. Спору нет: и британские, и американские десантники — солдаты вышколенные и профессиональные. Во Второй мировой войне они сражались отчаянно и свои головные уборы носят с не меньшей гордостью, чем российские вэдэвэшники. Но какое отношение нынешние украинские ДШВ имеют, скажем, к операциям Market Garden или Torch, в которых ковалась слава "бордовых беретов"? Разве что виртуальное, регулярно звучащее в соцсетях: "Зате не як у москалiв" ("Зато не как у москалей". — Прим. авт.). Странно, что лозунг советских ВДВ "Никто кроме нас" реформаторы трогать пока не решились. А ведь можно же поменять на "All the way!" ("До конца!"), как в 82-й воздушно-десантной дивизии США.

Сами десантники Незалежной восприняли нововведения без особого энтузиазма. "Казармы — без отопления, с дырявыми окнами, крыши текут. А они головы ломают, какой бы цвет беретов придумать вместо голубого", — приводит слова одного из военнослужащих украинский портал Страна.ua. Схожим образом отреагировали многие его сослуживцы, считающие "декоммунизацию" своих головных уборов несусветной глупостью, "обезьянничеством" и попыткой отвлечь внимание общественности от проблем в Вооруженных силах Украины.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАмериканские инструкторы во время церемонии открытия очередного этапа подготовки подразделений ВСУ по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина"
© РИА Новости / Стрингер
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Американские инструкторы во время церемонии открытия очередного этапа подготовки подразделений ВСУ по программе "Объединенной многонациональной тренировочной группы - Украина"

А их хватает, несмотря на реформы, которые идут уже третий год. На днях главный военный прокурор страны Анатолий Матиос опубликовал в соцсетях фотографию обеда из курсантской столовой, "приправленного" тараканами и червями. Дальше — больше: только за октябрь, по данным донецкой стороны, ВСУ потеряли на Донбассе 85 человек "двухсотыми", причем в подавляющем большинстве погибшие были в состоянии алкогольного опьянения. Тот же Матиос ранее косвенно подтвердил эти цифры, сообщив, что с 2014 года небоевые потери армии составили 3700 человек (из 10 тысяч 103 военных, погибших за это время на Донбассе).

— Причины абсолютно разные. Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает — от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки", — прокомментировал печальную статистику министр обороны Степан Полторак, очевидно, один из главных инициаторов "перекраски" украинских десантников.

Заветный стандарт

Сражаясь с "тяжким коммунистическим наследием", украинские военачальники мало чем отличаются от маргиналов, сносящих по всей стране памятники Ленину, заливающих цементом Вечный огонь в Киеве, хамящих ветеранам Великой Отечественной. Они ведут точно такой же беспорядочный огонь "по площадям", где целью может стать что угодно. К примеру, летом прошлого года президент Петр Порошенко ополчился… на офицерские погоны.

Украинские офицеры во время военного парада в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советские звезды на погонах украинских военных заменят ромбами
В июле 2016 года он утвердил документ "Предметы обмундирования и знаки различия Вооруженных сил Украины", который убирает пятиконечные звезды с погон военных, а взамен вводит ромбовидные кресты, внешне напоминающие знаки различия вермахта. Честно говоря, не очень последовательное решение, поскольку звезды на погонах носят, например, американцы, французы, итальянцы и другие. Но новыми знаками различия сегодня щеголяет разве что министр Полторак. Большая часть его армии все еще носит звезды — на масштабное переоснащение войск банально не хватает денег.

Не хватает их и на перевооружение ВСУ по стандартам НАТО, что является голубой мечтой и основной целью всех украинских министров обороны и политиков последних 20-25 лет. Дальше всех пошел Степан Полторак, утвердивший в ноябре 2015 года План выполнения основных мероприятий по переходу Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО. Но процесс идет ни шатко ни валко, как признаются сами руководители оборонного ведомства.

© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкИсполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов и командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Степан Полторак
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов и командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Степан Полторак

— Это процесс не настолько быстрый, как бы нам хотелось. Потому что много вооружения и военной техники в Украине производства бывшего СССР, — сообщил в конце октября в интервью украинской службе "Голос Америки" глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

И действительно, как получилось, что "отсталая" советская техника не дает Украине триумфально ворваться в НАТО? Здесь стоит отметить, что во второй половине XX века одна только УССР по своему военному потенциалу могла легко заткнуть за пояс любую из европейских стран альянса. В случае третьей мировой войны именно перед советской Украиной стояла задача принять на себя первый удар враждебного блока. Руководство страны это понимало, поэтому направляло в УССР лучших офицеров, самую передовую технику и высококлассное оборудование. Но за годы незалежности Украина разбазарила большую часть своего военного потенциала. И теперь потратит уйму денег, чтобы перевооружить своих солдат под западный патрон 5,56 миллиметра. Хотя тех же автоматов Калашникова в стране еще хватит хоть на десять мировых войн.

Зато не как у москалей.

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