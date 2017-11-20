В Думу внесли проект, ограничивающий раскрытие данных госконтрактах в ОПК

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который наделяет кабмин полномочиями по установлению ограничений на раскрытие в интернете информации о госконтрактах в оборонной сфере, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что инициатива разработана в целях "защиты конституционного строя, прав и законных интересов граждан и юридических лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности РФ, в том числе для обеспечения гарантированного финансового сопровождения государственных контрактов по государственному оборонному заказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества".

"Законопроектом вносятся изменения в ряд законодательных актов, предусматривающие установление ограничений на раскрытие (размещение) информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц", — говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту законопроекта, правительство "вправе определить случаи, при которых отдельные сведения не подлежат размещению в интернете". Также речь идет о лицах, в отношении которых подобные сведения не могут быть опубликованы.