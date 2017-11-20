БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 20 ноя — РИА Новости. Армия и флот России должны обладать превосходящим зарубежные аналоги оружием, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши армия и флот должны обладать самым современным оружием, военной и специальной техникой, которые учитывают, в том числе, вероятные изменения в стратегии и тактике вооруженной борьбы в будущем и по своим характеристикам находятся на уровне, а лучше всего превосходят зарубежные аналоги. Потому что если мы хотим быть впереди, если мы хотим побеждать, мы должны быть лучшими. Ключевые показатели программы (госпрограммы вооружений — ред.) должны прежде всего обеспечить гарантированное стратегическое сдерживание, а в случае потенциальной внешней угрозы — ее эффективную нейтрализацию", — сказал Путин, открывая в понедельник серию совещаний по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ.

Президент подчеркнул, что выполнение новой госпрограммы вооружений будет зависеть от возможностей оборонных предприятий страны, а также научных и исследовательских центров.

"Важно не только разрабатывать перспективные технологии, образцы вооружений, соответствующие требованиям Минобороны, но и быть готовым без задержек, срывов запускать их в серию", — добавил он.