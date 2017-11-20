Замминистра обороны проверил состояние войскового обеспечения в Крыму

Призывники в Симферополе перед отправкой к месту службы. Архивное фото

Призывники в Симферополе перед отправкой к месту службы. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков совершил рабочую поездку в Крым, где проверил состояние системы материально-технического обеспечения войск Южного военного округа, сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

"Заместитель министра обороны РФ совершил рабочую поездку в войска ЮВО, дислоцированные на территории Республики Крым. В ходе поездки генерал армии Дмитрий Булгаков проверил выполнение поручений, отданных по итогам проведенной в июле 2017 года проверки системы материально-технического обеспечения войск ЮВО", — говорится сообщении.

Булгаков также "подвел итоги организации танкотехнического и автотехнического обеспечения в ВС РФ в 2017 году с руководящим составом автобронетанковой службы ВС РФ, военных округов (объединенных стратегических командований, флотов) родов войск ВС РФ, должностными лицами центральных органов военного управления Министерства обороны РФ".

Кроме того, замминистра "проверил итоги диагностики и ввода в эксплуатацию штольни для хранения горюче-смазочных материалов в Мекензиевых горах в Крыму, а также проверил состояние парка машин, казарм, столовой и других объектов войскового хозяйства 810-й отдельной бригады морской пехоты и 126 отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота".