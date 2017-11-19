Корабли Каспийской флотилии отразили налет авиации условного противника

Военнослужащий во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии. 12 октября 2017

Военнослужащий во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии. 12 октября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости. Экипажи кораблей, дежурная смена территориального центра управления Каспийской флотилии и центры управления корабельных соединений совместными усилиями обнаружили и отразили удары воздушного "противника" в ходе учений, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В учениях приняли участие дежурные расчеты четырех центров управления соединений и частей, а также порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич" "Великий Устюг", "Волгодонск", "Махачкала", "Астрахань".

"В ходе учения дежурной сменой центра управления флотилии отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и кораблям в море", — сказал собеседник. Также отработаны способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей.

По легенде учения, средствами радионаблюдения выявлена авиация условного противника вблизи границ России. По сигналу с Центра управления флотилии средства ПВО кораблей приведены в готовность к применению, начат прием и анализ данных по воздушной обстановке. На кораблях активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника.

При подходе воздушных целей на рубеж ведения огня, они были уничтожены из зенитно-артиллерийских установок "Палаш" и "Пальма", артиллерийских установок АК-630 и других средств противовоздушной обороны кораблей.