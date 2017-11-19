Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив, что нынешнее поколение военных успешно осваивает современное вооружение и постоянно совершенствует профессиональное мастерство.
Он отметил, что нынешнее поколение военнослужащих достойно продолжает традиции своих предшественников, успешно осваивает современное вооружение и военную технику, постоянно совершенствует профессиональное мастерство и боевую выучку и всегда готово встать на защиту национальных интересов страны.
Как добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, только в текущем году в ходе боевой подготовки выполнено более 36 тысяч огневых задач с открытых и закрытых огневых позиций, израсходовано около 240 тысяч артиллерийских боеприпасов. По информации Минобороны, в настоящее время продолжается перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса "Точка-У" на "Искандер-М". На сегодняшний день свыше 80% ракетных соединений уже имеют на своем вооружении эти ракетные комплексы.
День артиллерии впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1944 году, с тех пор этот праздник отмечается ежегодно 19 ноября. С 1964 года праздник отмечается как День ракетных войск и артиллерии.