Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, отметив, что нынешнее поколение военных успешно осваивает современное вооружение и постоянно совершенствует профессиональное мастерство.

"Девятнадцатого ноября в Вооруженных силах РФ отмечается День ракетных войск и артиллерии. На протяжении 635 лет их героическая история создавалась самоотверженным трудом и подвигами пушкарей и бомбардиров, артиллеристов и ракетчиков. В битве под Полтавой, при взятии Измаила, в Бородинском сражении и на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов они неизменно демонстрировали мужество и отвагу, беззаветную преданность Родине и верность военной присяге", — сказал Шойгу.

Он отметил, что нынешнее поколение военнослужащих достойно продолжает традиции своих предшественников, успешно осваивает современное вооружение и военную технику, постоянно совершенствует профессиональное мастерство и боевую выучку и всегда готово встать на защиту национальных интересов страны.

"Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо Отечества", — заключил Шойгу.

Как добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, только в текущем году в ходе боевой подготовки выполнено более 36 тысяч огневых задач с открытых и закрытых огневых позиций, израсходовано около 240 тысяч артиллерийских боеприпасов. По информации Минобороны, в настоящее время продолжается перевооружение ракетных формирований Сухопутных войск с ракетного комплекса "Точка-У" на "Искандер-М". На сегодняшний день свыше 80% ракетных соединений уже имеют на своем вооружении эти ракетные комплексы.

По данным МО РФ, в артиллерийские и реактивные подразделения поступают модернизированные 152-миллиметровые СГ "Мста-СМ" и реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г". Они обладают возможностью автоматического наведения боевой машины на цель и включены в подсистему РВиА ЕСУ ТЗ. Кроме этого, в противотанковые подразделения поступает новый всепогодный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема-С", обладающий уникальной способностью поражения бронированных целей противника в условиях ограниченной видимости ракетами, способными пробивать броневую защиту всех современных танков.

День артиллерии впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1944 году, с тех пор этот праздник отмечается ежегодно 19 ноября. С 1964 года праздник отмечается как День ракетных войск и артиллерии.