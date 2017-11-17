Минобороны оставит на вооружении самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министерство обороны РФ сохранит на вооружении 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и модернизирует их, оснастив автоматизированной системой управления, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Военное ведомство обсуждает проект модернизации "Гвоздик" с представителями промышленности. Решение о модернизации принято с учетом успешного применения самоходных гаубиц почти во всех вооруженных конфликтах последнего времени, в том числе в Сирии. "Гвоздики" сохраняли мобильность в условиях сильно пересеченной местности, там, где более тяжелые самоходные орудия пройти не могли", — сказано в статье.

В ней отмечается, что после глубокой модернизации экипажу достаточно будет нажать на кнопку, чтобы система сама произвела вычисления, навела орудие на цель по заданным координатам и определила необходимое количество и тип боеприпасов. Гаубицы также получат снаряды повышенной мощности и точности.

"Военное ведомство в ближайшее время должно окончательно определиться с тактико-техническим заданием на модернизацию самоходных гаубиц, с количеством подлежащих переоборудованию артиллерийских установок и, соответственно, с ценой вопроса. Ожидается, что обновлением парка "Гвоздик" займется одно из предприятий НПК "Уралвагонзавод", — говорится в сообщении.

По данным издания, "изюминкой обновленных самоходных артиллерийских установок (САУ) станет автоматизированная система управления наведением и огнем, которая сведет к минимуму участие экипажа и повысит эффективность огня. Самоходки должны получить более совершенный баллистический вычислитель прицельного комплекса, новые прицелы и, возможно, новое шасси отечественного производства".