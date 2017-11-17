Экипажи боевых вертолетов ЮВО прошли спецподготовку в ночное время

Вертолет Ми-8АМТШ перед началом учебно-тренировочных занятий авиационного соединения армейской авиации ЮВО в Ростовской области. 24 октября 2017

Вертолет Ми-8АМТШ перед началом учебно-тренировочных занятий авиационного соединения армейской авиации ЮВО в Ростовской области. 24 октября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор") и ударных вертолетов Ми-35 авиаполка армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае прошли курс подготовки с применением специальных очков ночного видения на горном полигоне в Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

К выполнению полетных заданий допускались летчики первого и второго класса с общим налетом не менее 500 часов.

"Вертолетчики отрабатывали пилотирование над равнинной местностью и в условиях высокогорья в ночных условиях, а также выполняли полетные задания по обнаружению баз незаконных вооруженных формирований и диверсионно-террористических групп, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника, в горных районах и лесном массиве", — сказал он.

Кроме того, летные экипажи, используя оптику ночного видения, учились проводить поисково-спасательные мероприятия по обнаружению людей и техники в темное время суток на равнинной местности, склонах гор, в ущельях. Всего в вылетах было задействовано более 10 транспортно-боевых и ударных вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35.