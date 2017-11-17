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Безопасность

Экипажи боевых вертолетов ЮВО прошли спецподготовку в ночное время

10:3317.11.2017
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВертолет Ми-8АМТШ перед началом учебно-тренировочных занятий авиационного соединения армейской авиации ЮВО в Ростовской области. 24 октября 2017Вертолет Ми-8АМТШ перед началом учебно-тренировочных занятий авиационного соединения армейской авиации ЮВО в Ростовской области. 24 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя – РИА Новости. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор") и ударных вертолетов Ми-35 авиаполка армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае прошли курс подготовки с применением специальных очков ночного видения на горном полигоне в Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Оперативно-тактическая авиация ЗВО в ходе двустороннего учения войск ПВО и авиации. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Западного военного округа
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К выполнению полетных заданий допускались летчики первого и второго класса с общим налетом не менее 500 часов.

"Вертолетчики отрабатывали пилотирование над равнинной местностью и в условиях высокогорья в ночных условиях, а также выполняли полетные задания по обнаружению баз незаконных вооруженных формирований и диверсионно-террористических групп, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника, в горных районах и лесном массиве", — сказал он.

Кроме того, летные экипажи, используя оптику ночного видения, учились проводить поисково-спасательные мероприятия по обнаружению людей и техники в темное время суток на равнинной местности, склонах гор, в ущельях. Всего в вылетах было задействовано более 10 транспортно-боевых и ударных вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35.

Тренировочные полеты вертолета Ми-35М на учениях спецназа ЮВО
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВоеннослужащие соединения специального назначения ЮВО провели тактико-специальные учения по десантированию с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М и отражению атаки отряда условных террористов.Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений соединений специального назначения и экипажей армейской авиации на аэродроме Кореновский
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащие соединения специального назначения ЮВО провели тактико-специальные учения по десантированию с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М и отражению атаки отряда условных террористов.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСовместные учения соединений специального назначения и экипажей армейской авиации проходили на аэродроме "Кореновский" в Кранодарском крае.Сотрудники соединения специального назначения во время совместных тактико-специальных учений с экипажами армейской авиации на аэродроме Кореновский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Совместные учения соединений специального назначения и экипажей армейской авиации проходили на аэродроме "Кореновский" в Кранодарском крае.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ ходе спецоперации был задействован уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Интриган".Сотрудники соединения специального назначения во время совместных тактико-специальных учений с экипажами армейской авиации на аэродроме Кореновский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В ходе спецоперации был задействован уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки "Интриган".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЭтот комплекс, разработанный российскими специалистами, может отслеживать различные цели противника на расстоянии до 12 километров. Сканируя территорию, комплекс умеет определить тип военной техники противника и расстояние до нее.Сотрудники соединения специального назначения во время совместных тактико-специальных учений с экипажами армейской авиации на аэродроме Кореновский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Этот комплекс, разработанный российскими специалистами, может отслеживать различные цели противника на расстоянии до 12 километров. Сканируя территорию, комплекс умеет определить тип военной техники противника и расстояние до нее.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПомимо отражения атаки условных террористов, спецназовцы в ходе учений отработали эвакуацию раненого на вертолете.Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений соединений специального назначения и экипажей армейской авиации на аэродроме Кореновский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Помимо отражения атаки условных террористов, спецназовцы в ходе учений отработали эвакуацию раненого на вертолете.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСотрудники соединения специального назначения выполнили стрельбы из автоматов и пулеметов с транспортно-боевого вертолета Ми-35М.Сотрудники соединения специального назначения во время совместных тактико-специальных учений с экипажами армейской авиации на аэродроме Кореновский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудники соединения специального назначения выполнили стрельбы из автоматов и пулеметов с транспортно-боевого вертолета Ми-35М.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкТранспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений соединений специального назначения и экипажей армейской авиации на аэродроме Кореновский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений на аэродроме "Кореновский" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкГлавной целью учений стала отработка навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения при условии близости своих войск.Сотрудник соединения специального назначения во время совместных тактико-специальных учений с экипажами армейской авиации на аэродроме Кореновский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Главной целью учений стала отработка навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения при условии близости своих войск.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкРоссийский транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.Транспортно-боевой вертолет Ми-35М во время совместных тактико-специальных учений соединений специального назначения и экипажей армейской авиации на аэродроме Кореновский в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Российский транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВертолет Ми-35М выпускается на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону.Приборная доска транспортно-боевого вертолета Ми-35М
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вертолет Ми-35М выпускается на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону.
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