Истребители ЗВО в Курской области выполнили сверхдолгие перелеты

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Экипажи самолетов МиГ-29СМТ истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Курской области, выполнили полеты на максимально допустимые по времени и дальности расстояния, сообщила пресс-служба округа.

"Каждый экипаж провел в воздухе более трех с половиной часов. В общей сложности в ходе учебно-тренировочных полетов истребители преодолели расстояние около 31 тысячи километров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты выполняли смешанные экипажи из опытных и молодых летчиков, что позволило отработать в воздухе более 15 вводных нештатных ситуаций с пожаротушением двигателя, отказом навигационного оборудования и приборов наведения.

Как сообщается, во время полетов экипажи выполняли задачи в различных погодных условиях, ландшафте местности и расположении запасных аэродромов. Все действия летчиков контролировались центром управления полетов. Во время тренировки более 10 экипажей выполнили вылеты по учебно-боевым задачам.