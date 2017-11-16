Минобороны построит общежития в 13 гарнизонах для семи тысяч контрактников

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны РФ построит общежития в 13 гарнизонах для более семи тысяч военнослужащих по контракту, сообщил начальник Главного управления кадров военного ведомства генерал-полковник Виктор Горемыкин.

В четверг состоялось итоговое заседание рабочей группы по вопросам увеличения численности контрактников. Подводя итоги работы группы за пять лет, Горемыкин напомнил, что за это время количество должностей, укомплектованных контрактниками, увеличено более чем в два раза. А в настоящий момент численность служащих по контракту превышает численность призывников.

"Двадцать пятого сентября 2017 года утвержден перечень 13 гарнизонов, в которых планируется создать общежития из быстровозводимых блочно-модульных конструкций. Это позволит обеспечить комфортные условия для размещения более чем семи тысяч контрактников", — сказал Горемыкин.

По его словам, также организовано централизованное представление в региональные жилищные управления документов для постановки солдат и сержантов на учет в качестве нуждающихся в обеспечении служебным жильем.

"Проводится эксперимент по централизованной аренде жилья для военнослужащих, проходящих военную службу в Калининградской области", — добавил начальник Главного управления кадров.