Патрушев: работа Института Европы РАН поможет укрепить безопасность России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Развитие сотрудничества Института Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) с аппаратом Совета безопасности РФ будет способствовать укреплению национальной безопасности России, уверен секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Приветствие Патрушева на проходящей в Москве международной конференции, посвященной 30-летию ИЕ РАН, зачитал помощник секретаря СБ Александр Венедиктов.

"За свою 30-летнюю историю институт внес существенный вклад в развитие современной российской науки, а также в укрепление международных научных связей", — отметил Патрушев. По его словам, сегодня ИЕ РАН является профессиональным и многопрофильным академическим научным центром, способным проводить фундаментальные и прикладные изыскания в области истории, политологии, экономики и культуры.

"Происходящие трансформации международной обстановки ставят перед институтом все новые задачи", — подчеркнул Патрушев.

Он отметил активное участие института в международных мероприятиях, проводимых под эгидой Совбеза РФ. "Подготовленные коллективом института материалы используются в информационно-аналитической деятельности аппарата Совета безопасности Российской Федерации. Уверен, что дальнейшее взаимодействие института с аппаратом Совета безопасности будет способствовать укреплению национальной безопасности", — говорится в приветствии.

Венедиктов от имени Патрушева вручил ряду сотрудников Института Европы награды Совета безопасности РФ. В частности, директор ИЕ Алексей Громыко награжден медалью "За заслуги в укреплении международной безопасности".

Институт Европы — научное учреждение в составе Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, специализирующееся на комплексном изучении Европы. Сейчас Институт Европы является главным в России научным центром, ведущим междисциплинарные исследования по широкому кругу проблем Европы, её стран и регионов, европейской интеграции и европейской безопасности.