Патрушев: работа Института Европы РАН поможет укрепить безопасность России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Развитие сотрудничества Института Европы Российской академии наук (ИЕ РАН) с аппаратом Совета безопасности РФ будет способствовать укреплению национальной безопасности России, уверен секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Приветствие Патрушева на проходящей в Москве международной конференции, посвященной 30-летию ИЕ РАН, зачитал помощник секретаря СБ Александр Венедиктов.
"За свою 30-летнюю историю институт внес существенный вклад в развитие современной российской науки, а также в укрепление международных научных связей", — отметил Патрушев. По его словам, сегодня ИЕ РАН является профессиональным и многопрофильным академическим научным центром, способным проводить фундаментальные и прикладные изыскания в области истории, политологии, экономики и культуры.
"Происходящие трансформации международной обстановки ставят перед институтом все новые задачи", — подчеркнул Патрушев.
Венедиктов от имени Патрушева вручил ряду сотрудников Института Европы награды Совета безопасности РФ. В частности, директор ИЕ Алексей Громыко награжден медалью "За заслуги в укреплении международной безопасности".
Институт Европы — научное учреждение в составе Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН, специализирующееся на комплексном изучении Европы. Сейчас Институт Европы является главным в России научным центром, ведущим междисциплинарные исследования по широкому кругу проблем Европы, её стран и регионов, европейской интеграции и европейской безопасности.