"Рособоронэкспорт" отчитался о выполнении плана по продаже оружия за рубеж

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. План по экспорту российского оружия, утвержденный на 2017 год, выполняется по графику, заявил в среду глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в эфире телеканала "Россия 24".

"Пока что никаких предпосылок, чтобы мы не выполнили обязательства перед своими партнерами, мы их не видим. Планы не корректируются, план, который был утвержден на 2017 год, мы идем по графику, мы его будем выполнять и дальше готовы работать по наполнению нашего портфеля заказов", — сказал Михеев.

Как сообщал президент России Владимир Путин, экспорт оружия по итогам года должен составить 15,3 миллиарда долларов, портфель превышает 45 миллиардов.