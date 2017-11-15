В Хабаровске почти 300 семей военнослужащих получили квартиры

ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Торжественная церемония заселения квартир в двух новых домах для военнослужащих Восточного военного округа прошла в среду в Хабаровске, жилье в новостройках получили 280 семей, сообщила пресс-служба округа.

Как сообщает пресс-служба, дома расположены по улице Подгаева в микрорайоне Волочаевский городок в Хабаровске.

"Всего новое ведомственное жилье распределено 280 семьям военнослужащих. Общая площадь квартир составляет 16,9 тысячи квадратных метров. На торжественной церемонии в среду первый заместитель командующего войсками ВВО – начальник штаба округа генерал-лейтенант Александра Чайко вручил ключи первым новоселам – это более десятка семей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в квартирах выполнена полная внутренняя отделка, установлены пластиковые окна, сантехника, электроплиты. Также подключены датчики пожарной сигнализации, счетчики учета электроэнергии, холодной и горячей воды. В новом микрорайоне смонтированы детские игровые и спортивные площадки, хоккейная коробка, а также универсальная спортивная площадка с тренажерами.

Уточняется, что дома построило ФГУП "ГВСУ № 6" (бывший "Дальспецстрой") в рамках Федеральной целевой программы по обеспечению жильем военнослужащих Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, в последние пять лет распределением квартир в ВВО занимается ФГКУ "Востокрегионжилье". За это время служебные квартиры получили более 29 тысяч военнослужащих, из них более 4,5 тысячи в этом году.-0-