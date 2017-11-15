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Безопасность

Убить из портсигара. Самое лучшее и необычное оружие Игоря Стечкина

08:0015.11.2017
(обновлено: 08:16 15.11.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтрельба из пистолета АПС в рамках выставки Интерполитех-2015Стрельба из пистолета АПС в рамках выставки Интерполитех-2015
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Фамилия этого советского и российского оружейного конструктора уже давно стала брендом, не менее известным, чем Калашников, Драгунов или Макаров. Его главное наследие — уникальный автоматический пистолет, во многом опередивший время, который до сих пор берут с собой на боевую работу оперативники отечественных спецподразделений.  В среду, 15 ноября, исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося оружейника Игоря Стечкина. Человека, посвятившего всю свою жизнь созданию идеального стрелкового оружия. И хотя самым известным его детищем стал автоматический пистолет АПС, конструктор приложил руку и к другим уникальным образцам. О самом интересном оружии Стечкина — в материале РИА Новости.

Пистолет с прикладом

Дебютная работа молодого специалиста Игоря Стечкина, поступившего на работу в ЦКБ-14 в 1948 году, должна была стать основным личным оружием для офицеров, солдат и сержантов специальных подразделений, а также экипажей бронетехники, которым по штату не полагался автомат или карабин. Опытный образец пистолета АПС был готов уже через год. После испытаний его приняли на вооружение.

CC BY-SA 4.0 / Виталий В. Кузьмин / 9-мм автоматический пистолет Стечкина АПСАвтоматический пистолет Стечкина
CC BY-SA 4.0 / Виталий В. Кузьмин / 9-мм автоматический пистолет Стечкина АПС
Автоматический пистолет Стечкина

Двадцатизарядный автоматический пистолет Стечкина обеспечивал немыслимую для такого типа оружия скорострельность — 700-750 выстрелов в минуту. Таких результатов удалось достичь благодаря конструктивным особенностям, позволявшим вести огонь очередями. Автоматика пистолета работает по схеме с использованием отдачи при свободном ходе затвора. Для большей кучности стрельбы в комплекте с пистолетом шла деревянная кобура, которую после нехитрых манипуляций можно было использовать в качестве приклада. Позже эту деталь стали изготавливать из пластика.

АПС стреляет стандартным пистолетным патроном 9х18 миллиметров. Опытный стрелок, примкнув к пистолету кобуру-приклад, может эффективно поразить цель на расстоянии 150 метров одиночным огнем и на 100 метрах — очередью. При этом АПС — очень точное оружие, чему способствует небольшая отдача. Кроме того, пистолет оказался очень надежным — настрел некоторых образцов превышал 40 тысяч выстрелов без единой поломки.

Оружие
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Впрочем, при войсковой эксплуатации были выявлены и недостатки АПС. Он достаточно тяжелый и в полностью снаряженном состоянии с кобурой-прикладом весит около 1,7 килограмма. Многих офицеров смущали и его габариты: длина пистолета составляет около 22,5 сантиметра. Иными словами, кисть под него нужна достаточно крупная. Нарекания военных вызвал и выбор патрона, мощности которого не хватало для эффективного поражения цели в бронежилете.

В конечном счете АПС сняли с производства в 1958 году, а в качестве индивидуального оружия самообороны для экипажей боевой техники был выбран укороченный "Калашников" — автомат АКС-74У. Тем не менее пистолет Игоря Стечкина в руководстве страны оценили по достоинству, и в 1952 году конструктор был удостоен Сталинской премии второй степени. АПС стал не массовым оружием, а скорее "хирургическим инструментом" для профессионалов. Пистолетом, созданным 66 лет назад, до сих пор активно пользуются в ФСБ, ФСО, МВД, а также в спецназе войск Росгвардии.

— На стрельбищах и в тирах мы стреляем из разных пистолетов, в том числе и самых современных, — рассказал РИА Новости офицер СОБР Росгвардии. — Однако новое оружие далеко не всегда отвечает требованиям надежности. Поэтому для работы я всегда беру с собой АПС. Он идеально подходит для боя в зданиях, в городе. Этому способствуют его хорошая огневая мощь и абсолютная безотказность.

Стреляющий портсигар

Помимо АПС, Игорь Стечкин создал несколько любопытных образцов бесшумного и малошумного оружия. Отдельного внимания заслуживают изделия ТКБ-506 и ТКБ-506А — огнестрельные устройства калибра 7,62 миллиметра, замаскированные под обычный портсигар. Конструктор взялся за это экзотическое оружие по заказу КГБ СССР и в 1954 году представил рабочий прототип.

© Фото : Тульский государственный музей оружияТКБ-506
© Фото : Тульский государственный музей оружия
ТКБ-506

"Стреляющий портсигар" размером 108х74 миллиметра легко помещается в нагрудный карман и внешне не вызывает никаких подозрений. Внутри — простой ударно-спусковой механизм и три коротких "ствола" под патроны СП-2. У последних очень интересный механизм действия. Между пороховым зарядом и пулей в патроне установлен специальный поршень. При выстреле пороховые газы бьют по поршню, который и выталкивает пулю из ствола, заклиниваясь в дульце гильзы. Таким образом, пороховые газы остаются внутри гильзы, что практически полностью исключает шум от стрельбы.

Оружие получилось достаточно мощное: 6,2-граммовая пуля с пяти метров уверенно пробивала пакет из трех сосновых досок. О боевом применении ТКБ-506 информации в открытом доступе нет. По некоторым данным, им пользовался оперативный состав Первого главного управления КГБ, занимавшегося внешней разведкой.

Военнослужащий контрактной службы проводит испытание опытного образца специального вооружения водолаза - автомата двухсредного АДС
© РИА Новости / Антон Денисов
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С конца 1950-х Игорь Стечкин проектировал ракеты класса "воздух-воздух", а чуть позже — управляемые противоракетные комплексы "Овод", "Фагот" и "Гобой". В 1971 году оружейник перешел в Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБСОО). Из самых значимых проектов на новом месте можно упомянуть автомат ТКБ-0146, представленный Стечкиным в августе 1984 года для участия в конкурсе "Абакан". Это оружие под патрон 5,45х39 миллиметров, скомпонованное по схеме "булл-пап", имело одну интересную особенность — смещенный импульс отдачи. Этот принцип удалось реализовать благодаря двуступенчатой системе подачи патронов. Проще говоря, автомат успевает сделать два выстрела, прежде чем подвижные части затворной группы придут в заднее положение и ударят стрелка в плечо. В результате такого конструктивного решения первые две пули вылетали из ствола практически в одну точку, что резко повышало кучность автомата. ТКБ-0146, впрочем, был признан слишком сложным и проиграл в конкурсе автомату АН-94.

Ограниченный тираж

С начала 1990-х годов Игорь Стечкин вновь занялся созданием короткоствольного оружия. В этот период он разработал автоматический пистолет ОЦ-23 "Дротик", так и не пошедший в серийное производство из-за недостаточно мощного патрона 5,45х18 миллиметров. Чуть большее распространение получил ОЦ-27 "Бердыш". Особенностью пистолета является его "всеядность". Он может стрелять патронами калибров 9х18 миллиметров, 9х19 миллиметров ("Парабеллум") и 7,62х25 миллиметров (ТТ). Для этого достаточно лишь поменять на оружии быстросъемный ствол и магазин. Правоохранительным органам, где арсенал боеприпасов достаточно разношерстный, данный пистолет пришелся как нельзя кстати. В частности, ОЦ-27 пользуются подразделения вневедомственной охраны, ФГУП "Охрана", а также прокуроры и следователи прокуратуры в качестве оружия самообороны. С декабря 2005 года ОЦ-27 стал еще и наградным оружием.

CC BY-SA 4.0 / Кузьмин Виталий Владимирович / 9х19 пистолет ОЦ-27-2 БердышПистолет ОЦ-27-2 "Бердыш"
CC BY-SA 4.0 / Кузьмин Виталий Владимирович / 9х19 пистолет ОЦ-27-2 Бердыш
Пистолет ОЦ-27-2 "Бердыш"

В 1996 году началось производство автоматического пистолета ОЦ-33 "Пернач" на основе конструкции ОЦ-23 "Дротик". Впрочем, новое оружие под патрон 9х18 миллиметров унаследовало и ряд особенностей старого доброго АПС. В частности, пистолет имеет вместительный коробчатый магазин на 18 и 27 патронов, съемный складной плечевой упор-приклад и высокую скорострельность — 800-900 выстрелов в минуту. ОЦ-33 производится небольшими партиями и сегодня. Он стоит на вооружении спецподразделений МВД России.

CC BY-SA 4.0 / Кузьмин Виталий Владимирович / ОЦ-38 - Интерполитех-2009Револьвер ОЦ-38
CC BY-SA 4.0 / Кузьмин Виталий Владимирович / ОЦ-38 - Интерполитех-2009
Револьвер ОЦ-38

Последним творением Игоря Стечкина стал специальный револьвер ОЦ-38, разработанный им в конце 90-х годов. Главная особенность этого бесшумного оружия — патрон СП-4 (7,62х41,5 миллиметра), дальнейшее развитие "портсигарного" СП-2. Серийное производство ОЦ-38 началось в 2002 году, через год после смерти конструктора. Как и большинство его работ, револьвер получился надежным и крайне эффективным в руках профессионала. ОЦ-38 сегодня стоит на вооружении подразделений спецназа ФСБ и МВД.

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