Убить из портсигара. Самое лучшее и необычное оружие Игоря Стечкина

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Фамилия этого советского и российского оружейного конструктора уже давно стала брендом, не менее известным, чем Калашников, Драгунов или Макаров. Его главное наследие — уникальный автоматический пистолет, во многом опередивший время, который до сих пор берут с собой на боевую работу оперативники отечественных спецподразделений. В среду, 15 ноября, исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося оружейника Игоря Стечкина. Человека, посвятившего всю свою жизнь созданию идеального стрелкового оружия. И хотя самым известным его детищем стал автоматический пистолет АПС, конструктор приложил руку и к другим уникальным образцам. О самом интересном оружии Стечкина — в материале РИА Новости.

Пистолет с прикладом

Дебютная работа молодого специалиста Игоря Стечкина, поступившего на работу в ЦКБ-14 в 1948 году, должна была стать основным личным оружием для офицеров, солдат и сержантов специальных подразделений, а также экипажей бронетехники, которым по штату не полагался автомат или карабин. Опытный образец пистолета АПС был готов уже через год. После испытаний его приняли на вооружение.

Двадцатизарядный автоматический пистолет Стечкина обеспечивал немыслимую для такого типа оружия скорострельность — 700-750 выстрелов в минуту. Таких результатов удалось достичь благодаря конструктивным особенностям, позволявшим вести огонь очередями. Автоматика пистолета работает по схеме с использованием отдачи при свободном ходе затвора. Для большей кучности стрельбы в комплекте с пистолетом шла деревянная кобура, которую после нехитрых манипуляций можно было использовать в качестве приклада. Позже эту деталь стали изготавливать из пластика.

АПС стреляет стандартным пистолетным патроном 9х18 миллиметров. Опытный стрелок, примкнув к пистолету кобуру-приклад, может эффективно поразить цель на расстоянии 150 метров одиночным огнем и на 100 метрах — очередью. При этом АПС — очень точное оружие, чему способствует небольшая отдача. Кроме того, пистолет оказался очень надежным — настрел некоторых образцов превышал 40 тысяч выстрелов без единой поломки.

Впрочем, при войсковой эксплуатации были выявлены и недостатки АПС. Он достаточно тяжелый и в полностью снаряженном состоянии с кобурой-прикладом весит около 1,7 килограмма. Многих офицеров смущали и его габариты: длина пистолета составляет около 22,5 сантиметра. Иными словами, кисть под него нужна достаточно крупная. Нарекания военных вызвал и выбор патрона, мощности которого не хватало для эффективного поражения цели в бронежилете.

В конечном счете АПС сняли с производства в 1958 году, а в качестве индивидуального оружия самообороны для экипажей боевой техники был выбран укороченный "Калашников" — автомат АКС-74У. Тем не менее пистолет Игоря Стечкина в руководстве страны оценили по достоинству, и в 1952 году конструктор был удостоен Сталинской премии второй степени. АПС стал не массовым оружием, а скорее "хирургическим инструментом" для профессионалов. Пистолетом, созданным 66 лет назад, до сих пор активно пользуются в ФСБ, ФСО, МВД, а также в спецназе войск Росгвардии.

— На стрельбищах и в тирах мы стреляем из разных пистолетов, в том числе и самых современных, — рассказал РИА Новости офицер СОБР Росгвардии. — Однако новое оружие далеко не всегда отвечает требованиям надежности. Поэтому для работы я всегда беру с собой АПС. Он идеально подходит для боя в зданиях, в городе. Этому способствуют его хорошая огневая мощь и абсолютная безотказность.

Стреляющий портсигар

Помимо АПС, Игорь Стечкин создал несколько любопытных образцов бесшумного и малошумного оружия. Отдельного внимания заслуживают изделия ТКБ-506 и ТКБ-506А — огнестрельные устройства калибра 7,62 миллиметра, замаскированные под обычный портсигар. Конструктор взялся за это экзотическое оружие по заказу КГБ СССР и в 1954 году представил рабочий прототип.

"Стреляющий портсигар" размером 108х74 миллиметра легко помещается в нагрудный карман и внешне не вызывает никаких подозрений. Внутри — простой ударно-спусковой механизм и три коротких "ствола" под патроны СП-2. У последних очень интересный механизм действия. Между пороховым зарядом и пулей в патроне установлен специальный поршень. При выстреле пороховые газы бьют по поршню, который и выталкивает пулю из ствола, заклиниваясь в дульце гильзы. Таким образом, пороховые газы остаются внутри гильзы, что практически полностью исключает шум от стрельбы.

Оружие получилось достаточно мощное: 6,2-граммовая пуля с пяти метров уверенно пробивала пакет из трех сосновых досок. О боевом применении ТКБ-506 информации в открытом доступе нет. По некоторым данным, им пользовался оперативный состав Первого главного управления КГБ, занимавшегося внешней разведкой.

Ограниченный тираж

С конца 1950-х Игорь Стечкин проектировал ракеты класса "воздух-воздух", а чуть позже — управляемые противоракетные комплексы "Овод", "Фагот" и "Гобой". В 1971 году оружейник перешел в Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБСОО). Из самых значимых проектов на новом месте можно упомянуть автомат ТКБ-0146, представленный Стечкиным в августе 1984 года для участия в конкурсе "Абакан". Это оружие под патрон 5,45х39 миллиметров, скомпонованное по схеме "булл-пап", имело одну интересную особенность — смещенный импульс отдачи. Этот принцип удалось реализовать благодаря двуступенчатой системе подачи патронов. Проще говоря, автомат успевает сделать два выстрела, прежде чем подвижные части затворной группы придут в заднее положение и ударят стрелка в плечо. В результате такого конструктивного решения первые две пули вылетали из ствола практически в одну точку, что резко повышало кучность автомата. ТКБ-0146, впрочем, был признан слишком сложным и проиграл в конкурсе автомату АН-94.

С начала 1990-х годов Игорь Стечкин вновь занялся созданием короткоствольного оружия. В этот период он разработал автоматический пистолет ОЦ-23 "Дротик", так и не пошедший в серийное производство из-за недостаточно мощного патрона 5,45х18 миллиметров. Чуть большее распространение получил ОЦ-27 "Бердыш". Особенностью пистолета является его "всеядность". Он может стрелять патронами калибров 9х18 миллиметров, 9х19 миллиметров ("Парабеллум") и 7,62х25 миллиметров (ТТ). Для этого достаточно лишь поменять на оружии быстросъемный ствол и магазин. Правоохранительным органам, где арсенал боеприпасов достаточно разношерстный, данный пистолет пришелся как нельзя кстати. В частности, ОЦ-27 пользуются подразделения вневедомственной охраны, ФГУП "Охрана", а также прокуроры и следователи прокуратуры в качестве оружия самообороны. С декабря 2005 года ОЦ-27 стал еще и наградным оружием.

В 1996 году началось производство автоматического пистолета ОЦ-33 "Пернач" на основе конструкции ОЦ-23 "Дротик". Впрочем, новое оружие под патрон 9х18 миллиметров унаследовало и ряд особенностей старого доброго АПС. В частности, пистолет имеет вместительный коробчатый магазин на 18 и 27 патронов, съемный складной плечевой упор-приклад и высокую скорострельность — 800-900 выстрелов в минуту. ОЦ-33 производится небольшими партиями и сегодня. Он стоит на вооружении спецподразделений МВД России.

Последним творением Игоря Стечкина стал специальный револьвер ОЦ-38, разработанный им в конце 90-х годов. Главная особенность этого бесшумного оружия — патрон СП-4 (7,62х41,5 миллиметра), дальнейшее развитие "портсигарного" СП-2. Серийное производство ОЦ-38 началось в 2002 году, через год после смерти конструктора. Как и большинство его работ, револьвер получился надежным и крайне эффективным в руках профессионала. ОЦ-38 сегодня стоит на вооружении подразделений спецназа ФСБ и МВД.