РСК "МиГ" представит линейку российских беспилотников в ближайшие два года

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Вся линейка российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных, массой от 1 до 15 тонн, будет представлена в ближайшие два года, сообщила журналистам официальный представитель Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" в ходе работы международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2017.

Она отметила, что РСК "МиГ" с 2006 года занимается беспилотной тематикой в интересах Минобороны России и других структур.

"В ближайшие два года мы будем готовы сделать презентацию этой линейки", — сказала представитель РСК "МиГ".

Она уточнила, что в настоящее время беспилотники разрабатываются в трех категориях: легкие (1-5 тонн), средние (5-10 тонн) и тяжелые (10-15 тонн). В каждой из них может быть несколько БПЛА.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года. Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика — вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.

РСК "МиГ" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Продуктовый ряд компании включает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разрабатываемые истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также легкие самолеты общего назначения.