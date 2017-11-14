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Безопасность

РСК "МиГ" представит линейку российских беспилотников в ближайшие два года

12:2414.11.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат. Архивное фотоБеспилотный летательный аппарат. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Вся линейка российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе ударных, массой от 1 до 15 тонн, будет представлена в ближайшие два года, сообщила журналистам официальный представитель Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" в ходе работы международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2017.

Многоцелевой истребитель МиГ-29
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Она отметила, что РСК "МиГ" с 2006 года занимается беспилотной тематикой в интересах Минобороны России и других структур.

"В ближайшие два года мы будем готовы сделать презентацию этой линейки", — сказала представитель РСК "МиГ".

Она уточнила, что в настоящее время беспилотники разрабатываются в трех категориях: легкие (1-5 тонн), средние (5-10 тонн) и тяжелые (10-15 тонн). В каждой из них может быть несколько БПЛА.

Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31
© РИА Новости / Скрынников
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Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года. Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика — вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.

РСК "МиГ" входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Продуктовый ряд компании включает современные истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты, в том числе вновь разрабатываемые истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35, учебно-тренировочную технику, а также легкие самолеты общего назначения.

Авиакосмическая выставка Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМеждународная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября.Посетители Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2017 фотографируют многоцелевой истребитель четвёртого поколения Eurofighter Typhoon
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкАвиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года.Посетители осматривают модели самолетов на стенде Российской Федерации на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ ходе первого дня работы выставки экипажи группы высшего пилотажа "Русские Витязи" продемонстрировали специалистам из разных стран, участвующих в Dubai Airshow 2017, сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ.Выступление пилотажной группы ВКС России Русские витязи на истребителях Су-30СМ во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В ходе первого дня работы выставки экипажи группы высшего пилотажа "Русские Витязи" продемонстрировали специалистам из разных стран, участвующих в Dubai Airshow 2017, сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ рамках выставки гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Россия и ОАЭ планируют совместную разработку транспортного самолета, а также пассажирского самолета на базе МС-21.Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов (четвертый слева) осматривает российский самолёт-амфибию Бе-200ЧС на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В рамках выставки гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Россия и ОАЭ планируют совместную разработку транспортного самолета, а также пассажирского самолета на базе МС-21.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСамолет Airbus A380-800 в раскраске, посвященной столетию со рождения бывшему президенту Объединённых Арабских Эмиратов шейху Зайду ибн Султану Аль Нахайяну, и национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat" во время демонстрационного полета на выставке Dubai Airshow 2017.Самолет Airbus A380-800 в раскраске, посвященной столетию со рождения бывшему президенту Объединённых Арабских Эмиратов шейху Зайду ибн Султану Аль Нахайяну, и национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов Fursan Al Emarat во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Самолет Airbus A380-800 в раскраске, посвященной столетию со рождения бывшему президенту Объединённых Арабских Эмиратов шейху Зайду ибн Султану Аль Нахайяну, и национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat" во время демонстрационного полета на выставке Dubai Airshow 2017.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкАвиа-космическая выставка в Дубае входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. В этом году в ее работе принимают участие более тысячи двухсот участников из разных стран.Участники монтируют баннер на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Авиа-космическая выставка в Дубае входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. В этом году в ее работе принимают участие более тысячи двухсот участников из разных стран.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкКитайский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Wing Loong-2".Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат КНР Wing Loong-2 на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Китайский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Wing Loong-2".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПосетитель осматривает турбовинтовой самолет B-250 компании CALIDUS.Посетитель осматривает турбовинтовой самолет B-250 компании CALIDUS на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Посетитель осматривает турбовинтовой самолет B-250 компании CALIDUS.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРоссийский самолёт-амфибия Бе-200ЧС во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow.Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРоссийскую делегацию на выставке Dubai Airshow 2017 возглавил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян (слева направо) на стенде Российской Федерации на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Российскую делегацию на выставке Dubai Airshow 2017 возглавил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНа выставке Dubai Airshow представлены гражданская авиация, космическая техника, а также вооружение и военная техника военно-воздушных сил и средства противовоздушной обороны.Женщина на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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На выставке Dubai Airshow представлены гражданская авиация, космическая техника, а также вооружение и военная техника военно-воздушных сил и средства противовоздушной обороны.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкДемонстрационный полет пассажирского дальнемагистрального лайнера Airbus A350. Это первый самолет Airbus, в котором фюзеляж и крыло в основном изготовлены из углепластика.Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Демонстрационный полет пассажирского дальнемагистрального лайнера Airbus A350. Это первый самолет Airbus, в котором фюзеляж и крыло в основном изготовлены из углепластика.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтенд американской компании Lockheed Martin Corporation на международной выставке Dubai Airshow 2017.Стенд американской компании Lockheed Martin Corporation на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Стенд американской компании Lockheed Martin Corporation на международной выставке Dubai Airshow 2017.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Mirage 2000.Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Mirage 2000.
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