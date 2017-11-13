В Минобороны рассказали подробности о перевооружении РВСН

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Более 30 современных машин поступили в перевооружаемые соединения РВСН в 2017, это рекордное число за последние пять лет, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2017 году для оснащения перевооружаемых соединений РВСН в два раза увеличилось количество поставок с предприятий промышленности новой специальной техники войск РХБЗ. В пять перевооружаемых ракетных соединений поступили более 30 современных машин АРС-14КМ и РХМ-6. Это рекордное количество техники для подразделений РХБЗ РВСН за последние пять лет", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, АРС-14КМ — это авторазливочная станция нового поколения, предназначенная для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, а также для временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, создания аэрозольных завес.

Добавляется, что РХМ-6 предназначены для ведения радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки и обеспечивает передачу данных в автоматизированную систему управления войсками. Применение РХМ-6 позволяет получать в реальном времени информацию о РХБ и метеорологической обстановке с её отображением на интерактивной карте, а также контролировать химическую обстановку в районе расположения войск и своевременно оповещать их о применении химоружия, отмечается в сообщении.