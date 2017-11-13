На Ставрополье летчики отработали групповые полеты на сверхмалой высоте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя – РИА Новости. Молодые летчики штурмового авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, отработали действия в групповых полетах различного вида, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В ходе полета экипажи выполнили маневрирования на интервале между самолетами от 75 до 150 метров и при изменении угла визирования. Кроме того, в воздухе пилоты отработали перестроение боевого порядка – каждый экипаж выполнил функцию ведущего самолета.
В текущем году экипажи штурмовиков Су-25СМ3 совершили свыше 1,5 тысячи вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых были решены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО и баз условного противника.