На Ставрополье летчики отработали групповые полеты на сверхмалой высоте

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя – РИА Новости. Молодые летчики штурмового авиационного полка Южного военного округа, дислоцированного в Ставропольском крае, отработали действия в групповых полетах различного вида, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Пилоты совершали полеты на штурмовиках Су-25СМ3 на малых и средних высотах, а также на различной скорости", — сказал он. При обучении взлет проводился по одному с последующим пристраиванием и в паре. Также пилоты отработали посадку на взлетно-посадочную полосу в составе пар.

В ходе полета экипажи выполнили маневрирования на интервале между самолетами от 75 до 150 метров и при изменении угла визирования. Кроме того, в воздухе пилоты отработали перестроение боевого порядка – каждый экипаж выполнил функцию ведущего самолета.

В текущем году экипажи штурмовиков Су-25СМ3 совершили свыше 1,5 тысячи вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых были решены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО и баз условного противника.