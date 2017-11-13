Командующий рассказал о темпах перевооружения РВСН

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ до конца этого года будут укомплектованы современным вооружением на 66%, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Выполнение запланированных мероприятий на 2017 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволит повысить до 66% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания", — сказал Каракаев в интервью газете "Красная Звезда".