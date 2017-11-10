ФСВТС получила рекордное количество заявок на премию "Золотая идея"-2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России получила 118 заявок на соискание премии в области продвижения отечественной военной техники "Золотая идея"-2017, что стало абсолютным рекордом за 16 лет ее проведения, сообщили журналистам в пресс-службе ФСВТС.

Торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии "Золотая идея" пройдет в конгрессно-выставочном центре "Патриот" (Кубинка) 21 декабря.

"Получено рекордное за все годы проведения конкурса количество заявок (118) от субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий-разработчиков и производителей продукции военного назначения, их авторских коллективов, отдельных работников, а также издательств и средств массовой информации, освещающих военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами", — говорится в сообщении.

Лауреатов премии по итогам 2016 года определит оргкомитет, в состав которого входят представители коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минобороны РФ, Минпромторга, ФСВТС, госкорпораций "Роскосмос" и "Ростех" и других организаций.

В этом году премия будет вручаться в шести номинациях: "За вклад в области разработки продукции военного назначения", "За успехи в области производства продукции военного назначения", "Лучшее предприятие-соисполнитель", "За вклад в повышение конкурентоспособности ПВН", "За личный вклад в решение задач ВТС" и "За вклад в пропаганду ВТС".

"Золотая идея" учреждена ФСВТС России в 2001 году в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, модернизации ранее поставленной продукции военного назначения, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

Лауреатами "Золотой идеи-2016" стали предприятия оборонно-промышленного комплекса, их авторские коллективы и отдельные сотрудники, непосредственно участвующие в разработке, производстве и продвижении на экспорт вооружения и военной техники, а также средства массовой информации, в том числе МИА "Россия сегодня".