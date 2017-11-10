В Армении более 2500 российских военнослужащих пройдут медобследование

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Более 2,5 тысячи военнослужащих российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, пройдут углубленный медосмотр в Гюмрийском филиале военного клинического госпиталя (ВКГ), сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.
По словам Астафьева, особое внимание при осмотре уделено вновь прибывшим военнослужащим. В ходе медобследования новобранцы Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов пройдут сезонную вакцинацию. Углубленный медосмотр и обследование проводится для контроля состояния здоровья и своевременного выявления инфекционных и вирусных заболеваний.
По итогам медицинского обследования врачи вынесут комплексное заключение о состоянии здоровья и физическом развитии каждого военнослужащего, добавил Астафьев.