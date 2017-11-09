В ГВСУ за шесть лет завели 11 уголовных дел по информации в СМИ и интернете

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Военные следователи за шесть лет возбудили 11 уголовных дел на основании материалов, размещенных в средствах массовой информации и интернете, сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ — руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин.

"В соответствии с организационно-распорядительными документами Следственного комитета у нас есть сотрудники, в обязанности которых входит постоянное проведение мониторинга средств массовой информации и интернета, в том числе на предмет выявления сообщений о преступлениях, отнесенных к подследственности военных следственных органов", — сказал Сорочкин в интервью, размещенном в четверг на сайте журнала "Вестник военного права"

По его словам, "за последние шесть лет на основании выявленной таким образом информации возбуждены 11 уголовных дел, а также вынесены 36 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела".