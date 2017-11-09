Оборонные ведомства России и Финляндии открыли "горячую линию" по ЧС

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноя — РИА Новости. Министерства обороны России и Финляндии открыли "горячую линию" для улучшения взаимного обмена информацией по различным чрезвычайным ситуациям, авариям, стихийным бедствиям в приграничных регионах двух стран, говорится в пресс-релизе оборонного ведомства Финляндии, распространённом в четверг.
Данная инициатива реализована после майской встречи в Москве постоянного секретаря министерства обороны Финляндии Юкки Юустина (Jukka Juustin) и заместителя министра обороны России Александра Фомина, уточняют в минобороны Финляндии.