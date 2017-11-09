МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия разработает и поставит на вооружение наземные ракеты средней дальности, если такие появятся в арсенале США; военно-технические мощности у России имеются, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Если анонсируемая Конгрессом ракета действительно появится в американском арсенале, то нам придётся разработать и поставить на вооружение то же самое. Военно-технические мощности для этого у России имеются", — заявил Бондарев.