Россия поставит Таиланду еще два вертолета Ми-17В-5

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. "Вертолеты России" (входят в "Ростех") в рамках подписанного "Рособоронэкспортом" соглашения изготовят дополнительную партию из двух военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 для Минобороны Таиланда, заявил в четверг заместитель гендиректора холдинга по продажам Владислав Савельев.

"Подписанное соглашение на поставку военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5 является продолжением многолетнего и взаимовыгодного сотрудничества с министерством обороны Таиланда", — заявил Савельев, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, спрос на вертолетную технику российского производства со стороны иностранных партнеров остается стабильным.

"Холдинг продолжает работу по совершенствованию тактико-технических характеристик вертолетов данного типа, что позволяет сохранить конкурентоспособность и востребованность на внешнем рынке", — сказал Савельев.

Ми-17В-5 предназначены для перевозки людей (десанта) и различных грузов (в том числе — на внешней подвеске). Вертолеты Ми-8/17 применяются в военных целях, а также в медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях, выполняют грузопассажирские перевозки, задействованы в работе по охране лесов и рыбных промыслов. В настоящее время выпущено более 12 тысяч винтокрылых машин серии Ми-8/17, которые поставлены в 100 стран мира.