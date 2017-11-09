Саперы из трех стран завершили учебу в российском противоминном центре

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Саперы из Армении, Белоруссии и Казахстана завершили учебу в международном противоминном центре Вооруженных сил РФ в подмосковном Нахабино, сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Отмечается, что программа обучения включала теоретические и практические занятия, в том числе на основе опыта, приобретенного специалистами центра в процессе выполнения задач по гуманитарному разминированию в Сирии в 2016-2017 годах.

"В федеральном бюджетном учреждении "Международный противоминный центр ВС РФ" по результатам обучения и итоговой аттестации состоялся выпуск специалистов по гуманитарному разминированию вооруженных сил иностранных государств. Все военнослужащие по итогам экзаменов аттестованы на оценки "хорошо" и "отлично", — сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что "военнослужащие из Республики Армения, Республики Беларусь и Республики Казахстан проходили обучение по программам дополнительного профессионального образования "Командир подразделения разминирования" и "Специалист по организации противодействия самодельным взрывным устройствам" с сентября по ноябрь 2017 года".

"Международный противоминный центр продолжит подготовку иностранных специалистов в области гуманитарного разминирования. Так, на смену убывшим военнослужащим из Армении, Беларуси и Казахстана для обучения прибыли представители Кыргызской Республики и Республики Узбекистан", — уточнено в сообщении.

Международный противоминный центр Вооруженных Сил России был сформирован решением министра обороны РФ на базе межвидового учебного центра инженерных войск ВС РФ в подмосковном Нахабино 1 августа 2014 года для подготовки специалистов по гуманитарному разминированию в соответствии с международными стандартами противоминной деятельности Организации Объединенных Наций IMAS. В феврале 2017 года был открыт филиал центра в сирийском Алеппо, который в апреле передислоцирован в Хомс. В нем проходят обучение саперы ВС САР.