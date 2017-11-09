Росгвардия получила первую партию вертолетов Ми-8АМТШ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") поставил первую партию многоцелевых военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, машины приступили к несению боевого дежурства, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Холдинг "Вертолеты России" поставил первую партию многоцелевых военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ производства Улан-Удэнского авиационного завода вновь созданной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ. Машины уже прибыли к месту своего базирования и приступили к несению боевого дежурства", — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на вертолетах установлена система спутниковой навигации. Авиатехника адаптирована под использование очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на предельно малых высотах, а также совершать посадки на необозначенные площадки.

"Переданные Росгвардии вертолеты оснащены современным оборудованием, которое позволяет в круглосуточном режиме выполнять поставленные перед ведомством задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности, противодействию терроризму, охране важных государственных объектов и оказанию содействия пограничным органам в охране государственной границы" — сказал заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам Владислав Савельев, которого цитирует пресс-служба компании.

Военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ сочетают в себе боевые, поисково-спасательные и транспортные функции, что гарантирует авиационную поддержку подразделениям Росгвардии при выполнении любого рода задач, дополняется в сообщении.

Основные топливные баки этих машин заполнены пенополиуретаном, что предотвращает взрыв топлива от попадания пуль стрелкового оружия, а размещенные в грузовой кабине дополнительные топливные баки увеличивают дальность полета вертолета до 1065 километров. Повышения защищенности вертолетов при выполнении боевых задач достигли за счет установленного комплекта легкосъемных бронеплит, наличия устройства выброса тепловых ловушек УВ-26М и аппаратуры постановки ИК-помех, пояснили в пресс-службе.

Шкворневые установки под личное оружие десантников в левой и правой сдвижных дверях, откидных блистерах, а также кормовой пулемет ПКТ в увеличенном центральном люке грузовых створок позволяют вести огонь с обоих бортов и задней полусферы вертолета, говорится в сообщении.