БПК "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из дальнего похода

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя — РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" вернулся во Владивосток из дальнего похода, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"В составе отряда кораблей, куда входили также большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома", БПК "Адмирал Виноградов" под командованием капитана 1 ранга Алексея Болотникова решал задачи в акватории Тихого океана и совершил заходы в порты Брунея и Филиппин. За 39 ходовых дней было пройдено около 7 тысяч морских миль", — сообщил Воскресенский.

На причале БПК встречал командир дивизии надводных кораблей ТОФ капитан 1 ранга Иван Ковалёв. От имени командования флотом он поздравил экипаж с успешным выполнением задач в море и по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка.

Отряд кораблей ТОФ в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" продолжает дальний поход.