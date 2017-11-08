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"Русские Витязи" прибыли в Дубай для участия в международном авиасалоне

17:1308.11.2017
(обновлено: 17:14 08.11.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи. Архивное фотоМногоцелевые истребители Су-30СМ авиационной группы высшего пилотажа Русские Витязи. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экипажи "Русских Витязей" прибыли в Дубай для выступления в международном авиасалоне, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Самолет Су-30СМ авиационной группы Русские Витязи. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Каширин
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"Русские витязи" объяснили, почему выбрали Су-30СМ, а не Су-35

"Экипажи авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) "Русские Витязи" на новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ выполнили перебазирование в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow – 2017", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, перелет из подмосковной Кубинки проходил с двумя промежуточными посадками в строевом порядке за самолетом-лидером Ил-76, который доставил к месту проведения международной выставки специалистов инженерно-авиационной службы и инженерно-техническое имущество.

Уточняется, что в ходе авиасалона экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) "выполнят полеты в составе звена и продемонстрируют сверхманевренные возможности новейших истребителей Су-30СМ". Международный авиасалон Dubai Airshow – 2017 пройдет в городе Дубай с 12 по 16 ноября.

Высший пилотаж "Русских Витязей"
© AFP 2017 / Dmitry KostyukovГруппа создавалась для демонстрации достижений отечественной пилотажной школы и создания нового имиджа России как открытого государства, стремящегося к демократии и партнерству, а не к конфронтации.Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России Русские Витязи на авиашоу МАКС-2009 в Жуковском
© AFP 2017 / Dmitry Kostyukov
Группа создавалась для демонстрации достижений отечественной пилотажной школы и создания нового имиджа России как открытого государства, стремящегося к демократии и партнерству, а не к конфронтации.
© РИА Новости / Александр НестеровПерейти в фотобанк"Русские Витязи" - регулярные участники крупнейших мировых авиасалонов и аэрошоу. Они побывали в Малайзии, США, Франции, Германии, Нидерландах, Канаде, Словакии, Норвегии, Бельгии, Люксембурге, Австрии, Китае. Везде выступления "Русских Витязей" вызывали аплодисменты зрителей.Демонстрационные полеты Стрижей и Русских витязей в Кубинке
© РИА Новости / Александр Нестеров
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"Русские Витязи" - регулярные участники крупнейших мировых авиасалонов и аэрошоу. Они побывали в Малайзии, США, Франции, Германии, Нидерландах, Канаде, Словакии, Норвегии, Бельгии, Люксембурге, Австрии, Китае. Везде выступления "Русских Витязей" вызывали аплодисменты зрителей.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервое выступление группы состоялось в сентябре 1991 года в Великобритании, во время которого "Русские Витязи" прошли строем над резиденцией королевы-матери в Шотландии.Самолеты Су-27 пилотажной группы Русские витязи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первое выступление группы состоялось в сентябре 1991 года в Великобритании, во время которого "Русские Витязи" прошли строем над резиденцией королевы-матери в Шотландии.
© РИА Новости / Михаил СырицаПерейти в фотобанкЛетчики пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи": подполковник С.Осяйкин, полковник А.Алексеев и подполковник О.Ерофеев (слева направо) после тренировочного полета на аэродром временного базирования в г. Пушкин.Тренировки пилотажных групп Русские витязи и Стрижи
© РИА Новости / Михаил Сырица
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Летчики пилотажных групп "Стрижи" и "Русские Витязи": подполковник С.Осяйкин, полковник А.Алексеев и подполковник О.Ерофеев (слева направо) после тренировочного полета на аэродром временного базирования в г. Пушкин.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в строю "ромб" с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Этот факт является мировым рекордом в истории авиации.Истребители Су-27 пилотажной группы Русские витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи пролетают над Красной площадью
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи" в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в строю "ромб" с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа. Этот факт является мировым рекордом в истории авиации.
© AP Photo / Dmitry LovetskyГруппа является неизменным участником всех российских авиасалонов, не обходятся без них и на праздниках в различных городах России. По городам России "Русские Витязи" выполняют более 10 показов в год.Истребители Су-27 пилотажной группы Русские витязи на авиашоу в Пушкине
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Группа является неизменным участником всех российских авиасалонов, не обходятся без них и на праздниках в различных городах России. По городам России "Русские Витязи" выполняют более 10 показов в год.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЛетчик после полетов на авиабазе "Кубинка".Летчик после полетов на авиабазе Кубинка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Летчик после полетов на авиабазе "Кубинка".
© AFP 2017 / INTERPRESSВ группе "Русские Витязи" освоен весь комплекс фигур высшего пилотажа: петля Нестерова, бочка, косая петля, вираж на форсаже, переворот на горке.Самолет Су-27 авиационной группы высшего пилотажа ВВС России Русские Витязи на военно-морском салоне ИМДС-2003, Санкт-Петербург
© AFP 2017 / INTERPRESS
В группе "Русские Витязи" освоен весь комплекс фигур высшего пилотажа: петля Нестерова, бочка, косая петля, вираж на форсаже, переворот на горке.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУникальность группы состоит в том, что это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель", управлять которыми в плотном строю очень нелегко из-за инертности машины, а также в том, что истребители являются серийными образцами.Пилотажная группа Русские Витязи на самолетах СУ-27
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Уникальность группы состоит в том, что это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель", управлять которыми в плотном строю очень нелегко из-за инертности машины, а также в том, что истребители являются серийными образцами.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкДля нового подразделения была придумана эмблема - щит, на голубом фоне которого ромб из самолетов; для летчиков были пошиты элегантные комбинезоны.
На фото: 18 августа 2009 года. Владимир Путин во время встречи с пилотажной группой "Русские витязи".Владимир Путин встретился с пилотажной группой Русские витязи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Для нового подразделения была придумана эмблема - щит, на голубом фоне которого ромб из самолетов; для летчиков были пошиты элегантные комбинезоны.
На фото: 18 августа 2009 года. Владимир Путин во время встречи с пилотажной группой "Русские витязи".
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПилоты группы выполняют одиночный и групповой пилотаж в составе четырех, пяти и шести истребителей.Выступление пилотажной группы Русские витязи во время акции Служба по контракту — твой выбор в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пилоты группы выполняют одиночный и групповой пилотаж в составе четырех, пяти и шести истребителей.
© РИА Новости / СкрынниковПерейти в фотобанкСамолеты группы - истребители Су-27 - окрашены в цвета Государственного флага России.Эскадрилья Русские витязи на авиабазе Кубинка
© РИА Новости / Скрынников
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Самолеты группы - истребители Су-27 - окрашены в цвета Государственного флага России.
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