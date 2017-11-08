Делегация из ОАЭ посетила Кантемировскую танковую дивизию в Подмосковье

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Военная делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) посетила Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа (ЗВО) в Московской области, сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Военная делегация вооруженных сил (ВС) Объединенных Арабских Эмиратов во главе с командующим сухопутными войсками ВС ОАЭ генерал-майором Салех Мухаммед Салех Аль-Амери в рамках двустороннего военного сотрудничества посетила расположение Кантемировской танковой дивизии, расположенной в Московской области Западного военного округа", — сказал он.

Отмечается, что во время визита делегация встретилась с командованием дивизии, осмотрела учебно-материальную базу, понаблюдала за проведением занятий. Завершилась встреча военнослужащих двух стран обсуждением вопросов российско-эмиратского военного партнерства.

Кроме того, представители ВС ОАЭ посетят такие достопримечательности, как Александровский сад и залы Большого Кремлевского Дворца, а также примут участие в официальной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, дополняется в сообщении.