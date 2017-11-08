Экипаж крейсера "Аврора" пополнят 14 образцовых матросов-курсантов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экипаж крейсера Балтийского флота "Аврора" пополнят 14 матросов-отличников, проходящих военную службу по призыву в санкт-петербургском объединенном учебном центре Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов.
"Командование и личный состав легендарного крейсера первого ранга "Аврора" готовятся к прибытию молодого пополнения. Для этого уже отобрано 14 образцовых курсантов, проходящих военную службу по призыву в объединенном учебном центре ВМФ, расположенном в Санкт-Петербурге", — сказал Мугинов.
Он отметил, что кандидаты на право проходить службу в составе экипажа корабля "номер один" заменят моряков, у которых срок "срочной" службы подошел к концу.
"Все они, как правило, родом из самых отдаленных населенных пунктов страны и являются отличниками по всем показателям выпускных квалификационных экзаменов", — добавил представитель ЗВО.
Легкий артиллерийский крейсер первого ранга "Аврора", построенный в Санкт-Петербурге в 1903 году, прошел реставрацию в Кронштадтском морском заводе (структурное подразделение Объединенной судостроительной корпорации), где проведен доковый ремонт корпуса корабля, в ходе которого заварена трещина выше ватерлинии. заменены системы пожаротушения и сигнализации. Параллельно была обновлена музейная экспозиция.
"Аврора" — находящийся на плаву военный корабль с рабочими системами и механизмами, обеспечивающими его жизнедеятельность в автономном режиме в течение 20 суток. Экипаж из военных моряков во главе с командиром обеспечивает эксплуатацию крейсера и его надлежащее техническое состояние.
Крейсер "Аврора" является объектом культурного наследия Российской Федерации, реликвией Российского флота и символом Великой октябрьской социалистической революции 1917 года.
Крейсер «Аврора» был заложен на судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» 4 июня (23 мая по старому стилю) 1897 года. При его строительстве была использована сталь Александровского (ныне ПАО «Пролетарский завод») и Ижорского заводов, которая по своему механическому и химическому составу на то время была одной из лучших в мире. Судно предназначалось для для ведения разведки, уничтожения торговых судов неприятеля, прикрытия линейных кораблей от атак вражеских миноносцев, для несения дозорной службы.
11 мая 1900 года в присутствии императора Николая II и императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, наблюдавших за церемонией из Императорского павильона, состоялся торжественный спуск «Авроры» на воду. Под залпы артиллерийского салюта стоявших на Неве кораблей крейсер благополучно сошёл на воду, «без перегиби и течи».
Во время Цусимского сражения «Аврора» получила первые повреждения. За время боя в крейсер попали 18 снарядов среднего и малого калибров. По итогам осмотра судна в Маниле американская комиссия определила, что «Авроре» для безопасного продолжения плавания требуется 30 суток ремонта.
Во время строительства для экономии веса вместо броневого пояса на «Авроре» применили так называемую карапасную палубу, напоминающую панцирь черепахи. Загнутая на скосах к бортам и снижающаяся к носу и корме она должна была рикошетировать снаряды.
В момент штурма Зимнего крейсер находился у Моста лейтенанта Шмидта. С этого места орудия «Авроры» просто не могли попасть по дворцу, поэтому был произведен лишь один выстрел холостым снарядом, который и вошел в историю как сигнал к началу штурма.
С 1918 года «Аврора» находилась в резерве военно-морского флота, орудия с крейсера были сняты и переведены на вооружение Волжской флотилии. В конце 1922 года судно решено было восстановить в качестве учебного корабля. Крейсер отремонтировали, установили на нем десять 130- миллиметровых орудий вместо прежних 6-дюймовых, две зенитки и четыре пулемета. После этого крейсер стал учебным кораблем Балтийского флота.
С 1940 года «Аврора» швартовалась в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), где встретила начало Великой Отечественной войны (1941-1945) и находилась весь период обороны Ленинграда. Орудия, снятые с крейсера, использовались для усиления сухопутной обороны города. В сентябре 1941 года «Аврора» получила пробоину ниже ватерлинии и была поставлена на грунт. На протяжении войны корабль подвергался постоянным артобстрелам и бомбежкам. К январю 1944 года крейсер получил свыше 1500 пробоин.
После окончания ремонта в 1948 году крейсер был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной реки Большая Невка и до 1956 года использовался в качестве учебной базы Нахимовского военно-морского училища.
В 1950 году по инициативе офицеров учебного судна на «Авроре» начал создаваться корабельный музей. Через шесть лет по директиве главнокомандующего Военно-Морским Флотом на крейсере был создан филиал Центрального военно-морского музея, а спустя четыре года «Аврора» была включена в число памятников, охраняемых государством.
В 1984-1987 годах крейсер прошел капитальный ремонт и реставрацию. Его днище было целиком заменено на новое, при этом были сохранены уникальные литые бронзовые форштевень и ахтерштевень с пером руля, без изменений оставили все верхнепалубное оборудование, а внешний вид «Авроры» восстановили таким, каким он был в 1917 году.
В 2010 году было принято решение министерства обороны и главного штаба ВМФ России о расформировании команды корабля и замене ее на квалифицированных музейных работников. Крейсер был выведен из состава ВМФ РФ и переведен под управление Центрального военно-морского музея. Однако уже в мае 2013 года «Аврора» вернулась в состав ВМФ.
В 2014 году крейсер отправили на ремонт на Кронштадтский морской завод. Там был отремонтирован корпуса корабля, крейсер оборудовали новыми системами пожаротушения и сигнализации, восстановили исторический интерьер его внутренних помещений, установили новую систему видеонаблюдения. После окончания ремонта 16 июля 2016 года «Аврора» вновь заняла свое место на вечной стоянке у Петроградской набережной.
На данный момент «Аврора» - это находящийся на плаву корабль, системы и механизмы, работающие на его борту, могут обеспечить жизнедеятельность корабля в автономном режиме в течение 20 суток. Крейсер сохранил и ряд функций действующего боевого корабля. На «Авроре» имеется военный экипаж во главе с командиром, который обеспечивает эксплуатацию крейсера и его надлежащее техническое состояние.
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