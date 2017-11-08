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Экипаж крейсера "Аврора" пополнят 14 образцовых матросов-курсантов

10:3308.11.2017
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© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМузей Крейсер Аврора в Санкт-Петербурге. Архивное фотоМузей Крейсер Аврора в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Экипаж крейсера Балтийского флота "Аврора" пополнят 14 матросов-отличников, проходящих военную службу по призыву в санкт-петербургском объединенном учебном центре Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) полковник Игорь Мугинов.

Корабль-музей Аврора во время буксировки в доковый ремонт
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Дореволюционный крейсер. Чем отличилась "Аврора" во флоте императора

"Командование и личный состав легендарного крейсера первого ранга "Аврора" готовятся к прибытию молодого пополнения. Для этого уже отобрано 14 образцовых курсантов, проходящих военную службу по призыву в объединенном учебном центре ВМФ, расположенном в Санкт-Петербурге", — сказал Мугинов.

Он отметил, что кандидаты на право проходить службу в составе экипажа корабля "номер один" заменят моряков, у которых срок "срочной" службы подошел к концу.

"Все они, как правило, родом из самых отдаленных населенных пунктов страны и являются отличниками по всем показателям выпускных квалификационных экзаменов", — добавил представитель ЗВО.

Легкий артиллерийский крейсер первого ранга "Аврора", построенный в Санкт-Петербурге в 1903 году, прошел реставрацию в Кронштадтском морском заводе (структурное подразделение Объединенной судостроительной корпорации), где проведен доковый ремонт корпуса корабля, в ходе которого заварена трещина выше ватерлинии. заменены системы пожаротушения и сигнализации. Параллельно была обновлена музейная экспозиция.

"Аврора" — находящийся на плаву военный корабль с рабочими системами и механизмами, обеспечивающими его жизнедеятельность в автономном режиме в течение 20 суток. Экипаж из военных моряков во главе с командиром обеспечивает эксплуатацию крейсера и его надлежащее техническое состояние.

Крейсер "Аврора" является объектом культурного наследия Российской Федерации, реликвией Российского флота и символом Великой октябрьской социалистической революции 1917 года.

Крейсер «Аврора». Символ революции
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкКрейсер «Аврора» был заложен на судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» 4 июня (23 мая по старому стилю) 1897 года. При его строительстве была использована сталь Александровского (ныне ПАО «Пролетарский завод») и Ижорского заводов, которая по своему механическому и химическому составу на то время была одной из лучших в мире. Судно предназначалось для для ведения разведки, уничтожения торговых судов неприятеля, прикрытия линейных кораблей от атак вражеских миноносцев, для несения дозорной службы.Крейсер Аврора у набережной Невы
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Крейсер «Аврора» был заложен на судостроительной верфи «Новое адмиралтейство» 4 июня (23 мая по старому стилю) 1897 года. При его строительстве была использована сталь Александровского (ныне ПАО «Пролетарский завод») и Ижорского заводов, которая по своему механическому и химическому составу на то время была одной из лучших в мире. Судно предназначалось для для ведения разведки, уничтожения торговых судов неприятеля, прикрытия линейных кораблей от атак вражеских миноносцев, для несения дозорной службы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк11 мая 1900 года в присутствии императора Николая II и императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, наблюдавших за церемонией из Императорского павильона, состоялся торжественный спуск «Авроры» на воду. Под залпы артиллерийского салюта стоявших на Неве кораблей крейсер благополучно сошёл на воду, «без перегиби и течи».Крейсер Аврора перед спуском на воду
© РИА Новости
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11 мая 1900 года в присутствии императора Николая II и императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны, наблюдавших за церемонией из Императорского павильона, состоялся торжественный спуск «Авроры» на воду. Под залпы артиллерийского салюта стоявших на Неве кораблей крейсер благополучно сошёл на воду, «без перегиби и течи».
© Фото : Public domainВо время Цусимского сражения «Аврора» получила первые повреждения. За время боя в крейсер попали 18 снарядов среднего и малого калибров. По итогам осмотра судна в Маниле американская комиссия определила, что «Авроре» для безопасного продолжения плавания требуется 30 суток ремонта.Кормовой флаг крейсера Аврора после Цусимского сражения
© Фото : Public domain
Во время Цусимского сражения «Аврора» получила первые повреждения. За время боя в крейсер попали 18 снарядов среднего и малого калибров. По итогам осмотра судна в Маниле американская комиссия определила, что «Авроре» для безопасного продолжения плавания требуется 30 суток ремонта.
© РИА Новости / ТихоновПерейти в фотобанкВо время строительства для экономии веса вместо броневого пояса на «Авроре» применили так называемую карапасную палубу, напоминающую панцирь черепахи. Загнутая на скосах к бортам и снижающаяся к носу и корме она должна была рикошетировать снаряды.Матросы драют палубу крейсера Аврора
© РИА Новости / Тихонов
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Во время строительства для экономии веса вместо броневого пояса на «Авроре» применили так называемую карапасную палубу, напоминающую панцирь черепахи. Загнутая на скосах к бортам и снижающаяся к носу и корме она должна была рикошетировать снаряды.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУже во время Революционной демонстрации в Петрограде 18 июня 1917 года моряки крейсера «Аврора» вышли на улицы с лозунгами «Вся власть Советам» и «Долой министров-капиталистов».Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера Аврора. 18 июня 1917 года
© РИА Новости
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Уже во время Революционной демонстрации в Петрограде 18 июня 1917 года моряки крейсера «Аврора» вышли на улицы с лозунгами «Вся власть Советам» и «Долой министров-капиталистов».
© РИА Новости / М. ГанкинПерейти в фотобанкВ момент штурма Зимнего крейсер находился у Моста лейтенанта Шмидта. С этого места орудия «Авроры» просто не могли попасть по дворцу, поэтому был произведен лишь один выстрел холостым снарядом, который и вошел в историю как сигнал к началу штурма.Крейсер Аврора на том же месте, откуда 25 октября 1917 года он дал залп, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца
© РИА Новости / М. Ганкин
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В момент штурма Зимнего крейсер находился у Моста лейтенанта Шмидта. С этого места орудия «Авроры» просто не могли попасть по дворцу, поэтому был произведен лишь один выстрел холостым снарядом, который и вошел в историю как сигнал к началу штурма.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкАлександр Викторович Белышев был первым комиссаром легендарного крейсера. Именно он отдал приказ о залпе с «Авроры».Александр Викторович Белышев (1893-1974). Петроград. 1917 год.
© РИА Новости /
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Александр Викторович Белышев был первым комиссаром легендарного крейсера. Именно он отдал приказ о залпе с «Авроры».
© РИА Новости / ТихоновПерейти в фотобанкНосовое орудие крейсера «Аврора», из которого в 21:40 25 октября 1917 года был произведен холостой выстрел.Носовое орудие крейсера Аврора, из которого был сделан выстрел, послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца
© РИА Новости / Тихонов
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Носовое орудие крейсера «Аврора», из которого в 21:40 25 октября 1917 года был произведен холостой выстрел.
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкС 1918 года «Аврора» находилась в резерве военно-морского флота, орудия с крейсера были сняты и переведены на вооружение Волжской флотилии. В конце 1922 года судно решено было восстановить в качестве учебного корабля. Крейсер отремонтировали, установили на нем десять 130- миллиметровых орудий вместо прежних 6-дюймовых, две зенитки и четыре пулемета. После этого крейсер стал учебным кораблем Балтийского флота.Снимок Крейсер Аврора фотографа Георгия Зельмы
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
С 1918 года «Аврора» находилась в резерве военно-морского флота, орудия с крейсера были сняты и переведены на вооружение Волжской флотилии. В конце 1922 года судно решено было восстановить в качестве учебного корабля. Крейсер отремонтировали, установили на нем десять 130- миллиметровых орудий вместо прежних 6-дюймовых, две зенитки и четыре пулемета. После этого крейсер стал учебным кораблем Балтийского флота.
© РИА Новости / В. БарановскийПерейти в фотобанкС 1940 года «Аврора» швартовалась в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), где встретила начало Великой Отечественной войны (1941-1945) и находилась весь период обороны Ленинграда. Орудия, снятые с крейсера, использовались для усиления сухопутной обороны города. В сентябре 1941 года «Аврора» получила пробоину ниже ватерлинии и была поставлена на грунт. На протяжении войны корабль подвергался постоянным артобстрелам и бомбежкам. К январю 1944 года крейсер получил свыше 1500 пробоин.Матросы крейсера Аврора готовят шлюпки к походу
© РИА Новости / В. Барановский
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С 1940 года «Аврора» швартовалась в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), где встретила начало Великой Отечественной войны (1941-1945) и находилась весь период обороны Ленинграда. Орудия, снятые с крейсера, использовались для усиления сухопутной обороны города. В сентябре 1941 года «Аврора» получила пробоину ниже ватерлинии и была поставлена на грунт. На протяжении войны корабль подвергался постоянным артобстрелам и бомбежкам. К январю 1944 года крейсер получил свыше 1500 пробоин.
© РИА Новости / Александр ГращенковПерейти в фотобанкВ июне 1944 года «Аврора» была поднята с грунта и в 1945 году отбуксирована в Ленинград для капитального ремонта, во время которого было восстановлено вооружение, имевшееся на корабле в 1917 году.Школьники у макета крейсера Аврора
© РИА Новости / Александр Гращенков
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В июне 1944 года «Аврора» была поднята с грунта и в 1945 году отбуксирована в Ленинград для капитального ремонта, во время которого было восстановлено вооружение, имевшееся на корабле в 1917 году.
© РИА Новости / Борис БабановПерейти в фотобанкПосле окончания ремонта в 1948 году крейсер был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной реки Большая Невка и до 1956 года использовался в качестве учебной базы Нахимовского военно-морского училища.Крейсер Аврора на стоянке в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Борис Бабанов
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После окончания ремонта в 1948 году крейсер был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной реки Большая Невка и до 1956 года использовался в качестве учебной базы Нахимовского военно-морского училища.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ 1950 году по инициативе офицеров учебного судна на «Авроре» начал создаваться корабельный музей. Через шесть лет по директиве главнокомандующего Военно-Морским Флотом на крейсере был создан филиал Центрального военно-морского музея, а спустя четыре года «Аврора» была включена в число памятников, охраняемых государством.Корабль-музей Аврора
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В 1950 году по инициативе офицеров учебного судна на «Авроре» начал создаваться корабельный музей. Через шесть лет по директиве главнокомандующего Военно-Морским Флотом на крейсере был создан филиал Центрального военно-морского музея, а спустя четыре года «Аврора» была включена в число памятников, охраняемых государством.
© РИА Новости / Алексей ВарфоломеевПерейти в фотобанкВ 1984-1987 годах крейсер прошел капитальный ремонт и реставрацию. Его днище было целиком заменено на новое, при этом были сохранены уникальные литые бронзовые форштевень и ахтерштевень с пером руля, без изменений оставили все верхнепалубное оборудование, а внешний вид «Авроры» восстановили таким, каким он был в 1917 году.Экскурсанты на трапе крейсера Аврора
© РИА Новости / Алексей Варфоломеев
Перейти в фотобанк
В 1984-1987 годах крейсер прошел капитальный ремонт и реставрацию. Его днище было целиком заменено на новое, при этом были сохранены уникальные литые бронзовые форштевень и ахтерштевень с пером руля, без изменений оставили все верхнепалубное оборудование, а внешний вид «Авроры» восстановили таким, каким он был в 1917 году.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ 2010 году было принято решение министерства обороны и главного штаба ВМФ России о расформировании команды корабля и замене ее на квалифицированных музейных работников. Крейсер был выведен из состава ВМФ РФ и переведен под управление Центрального военно-морского музея. Однако уже в мае 2013 года «Аврора» вернулась в состав ВМФ.Корабль-музей крейсер первого ранга Аврора у Петроградской набережной
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В 2010 году было принято решение министерства обороны и главного штаба ВМФ России о расформировании команды корабля и замене ее на квалифицированных музейных работников. Крейсер был выведен из состава ВМФ РФ и переведен под управление Центрального военно-морского музея. Однако уже в мае 2013 года «Аврора» вернулась в состав ВМФ.
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкВ 2014 году крейсер отправили на ремонт на Кронштадтский морской завод. Там был отремонтирован корпуса корабля, крейсер оборудовали новыми системами пожаротушения и сигнализации, восстановили исторический интерьер его внутренних помещений, установили новую систему видеонаблюдения. После окончания ремонта 16 июля 2016 года «Аврора» вновь заняла свое место на вечной стоянке у Петроградской набережной.Крейсер Аврора с туристами на борту
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в фотобанк
В 2014 году крейсер отправили на ремонт на Кронштадтский морской завод. Там был отремонтирован корпуса корабля, крейсер оборудовали новыми системами пожаротушения и сигнализации, восстановили исторический интерьер его внутренних помещений, установили новую систему видеонаблюдения. После окончания ремонта 16 июля 2016 года «Аврора» вновь заняла свое место на вечной стоянке у Петроградской набережной.
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкНа данный момент «Аврора» - это находящийся на плаву корабль, системы и механизмы, работающие на его борту, могут обеспечить жизнедеятельность корабля в автономном режиме в течение 20 суток. Крейсер сохранил и ряд функций действующего боевого корабля. На «Авроре» имеется военный экипаж во главе с командиром, который обеспечивает эксплуатацию крейсера и его надлежащее техническое состояние.Буксировка крейсера Авроры на ремонт
© РИА Новости / Игорь Руссак
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На данный момент «Аврора» - это находящийся на плаву корабль, системы и механизмы, работающие на его борту, могут обеспечить жизнедеятельность корабля в автономном режиме в течение 20 суток. Крейсер сохранил и ряд функций действующего боевого корабля. На «Авроре» имеется военный экипаж во главе с командиром, который обеспечивает эксплуатацию крейсера и его надлежащее техническое состояние.
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