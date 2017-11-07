В Минобороны рассказали об улучшении солдатского быта

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие с 2012 года получили десятки тысяч пылесосов и стиральных машин, а также более 6 тысяч бытовых и чайных комнат, заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

"В целях улучшения бытовых условий непосредственно в казармах, в местах размещения наших военнослужащих установлено 50 тысяч душевых кабин дополнительно, десятки тысяч стиральных машин и пылесосов, оборудовано более 6 тысяч бытовых и чайных комнат", — сказал Цаликов на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, отремонтировано 488 столовых воинских частей, около 50 банно-прачечных комбинатов и войсковых прачечных.

"Питание в солдатских и матросских столовых организовано с учетом возможностей выбора блюд, столовые оснащены и активно оснащаются системой контроля управления доступом и заказа питания", — добавил Цаликов.