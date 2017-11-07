В Минобороны рассказали о модернизации военного образования

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Принятые за последние пять лет меры позволили российскому военному ведомству стабилизировать систему военного образования и обеспечить ее развитие; ушли в прошлое неполноценные выпуски из военных вузов, заявил во вторник первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

На открытом заседании коллегии российского военного ведомства в Национальном центре управления обороной РФ в Москве его участники рассматривают ход и результаты выполнения майских указов президента России Владимира Путина, а также плана деятельности Министерства обороны РФ до 2020 года.

"Высокие результаты достигнуты в совершенствовании системы военного образования. Принятые за последние пять лет меры позволили стабилизировать систему военного образования и обеспечить ее развитие. Ушли в прошлое неполноценные выпуски. Уже в следующем году в войска придут лейтенанты — выпускники первого полноценного набора 2013 года. Количество военно-учебных заведений полностью соответствует потребностям Вооруженных сил", — сказал Цаликов в ходе проведения открытого заседания коллегии Минобороны России.

В настоящее время сеть вузов министерства обороны РФ включает 36 образовательных учреждений, в том числе воссозданное Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова. Повышению качества подготовки военных кадров способствовало создание электронной среды. Сформированы электронные библиотеки. Разработано более 9 тысяч электронных учебников и пособий.

По словам Цаликова, продолжалась работа по развитию сети довузовских образовательных учреждений. В сжатые сроки построены три президентских кадетских училища, три нахимовских военно-морских училища и три школы для одаренных детей. С открытием в этом году Петрозаводского президентского кадетского училища завершено выполнение поручения президента России по формированию сети таких училищ, охватывающей все федеральные округа.

Он отметил, что продолжает развиваться Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", созданное в 2016 году. "В настоящее время 85 региональных отделений объединяют в своих рядах более 174 тысяч молодых людей", — добавил Цаликов.

Открытый формат заседаний коллегии минобороны позволяет широкой общественности лучше узнать, чем живут Вооруженные силы РФ и как решаются задачи обеспечения военной безопасности государства.

Майские указы — широкая программа развития социальных гарантий, которую Путин изложил сразу после вступления в должность главы государства, исполняя свои предвыборные обещания. Одиннадцать указов, подписанных 7 мая 2012 года, содержат параметры, на которые российская экономика должна выйти в течение текущего президентского срока Путина. Среди них, в частности, указ о повышении заработной платы работников бюджетной сферы до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Это увеличивало нагрузку на региональные бюджеты, из которых финансируются такие расходы, поэтому позже срок исполнения указа был перенесен до 2018 года.

Как сообщало правительство РФ в мае 2017 года, из поручений, остающихся на исполнении, наибольшее количество находится в Минэкономразвития и Минобрнауки (по 11, или 20,8%), Минстрое (8, или 15,1%) и Минобороны России (7, или 13,2%).

В частности, в мае 2012 года были изданы указы "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" и "О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ".