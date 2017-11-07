В Минобороны России назвали направления работы до 2020 года

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в ходе открытого заседания коллегии Минобороны России обозначил в докладе основные направления деятельности российского военного ведомства до 2020 года, в числе которых внедрение современных технологий во все сферы материально-технического обеспечения войск.
"Работы еще непочатый край, многое еще предстоит сделать. Необходимо продолжить дальнейшее развитие сферы жизнеобеспечения армии и флота; обеспечить внедрение современных и перспективных технологий во все сферы материально-технического обеспечения войск (сил), а также реализацию всех приоритетных проектов в рамках программы "Эффективная армия", — сказал Цаликов.
"Мы намерены сохранить и улучшить набранные темы реализации Плана деятельности Министерства обороны до 2020 года, Государственной программы вооружения, уже новой, на 2018–2027 годы", — заключил первый замминистра обороны РФ.