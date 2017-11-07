В Минобороны России назвали направления работы до 2020 года

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в ходе открытого заседания коллегии Минобороны России обозначил в докладе основные направления деятельности российского военного ведомства до 2020 года, в числе которых внедрение современных технологий во все сферы материально-технического обеспечения войск.

На открытом заседании коллегии российского военного ведомства в Национальном центре управления обороной РФ в Москве его участники рассматривают ход и результаты выполнения майских указов президента России Владимира Путина, а также плана деятельности Министерства обороны РФ до 2020 года.

"Работы еще непочатый край, многое еще предстоит сделать. Необходимо продолжить дальнейшее развитие сферы жизнеобеспечения армии и флота; обеспечить внедрение современных и перспективных технологий во все сферы материально-технического обеспечения войск (сил), а также реализацию всех приоритетных проектов в рамках программы "Эффективная армия", — сказал Цаликов.

Он отметил, что также необходимо повысить эффективность создания, поиска и внедрения прорывных технологий для создания нового вооружения и техники; улучшить всестороннее взаимодействие и информационного обеспечения при решении задач обороны страны.

"Мы намерены сохранить и улучшить набранные темы реализации Плана деятельности Министерства обороны до 2020 года, Государственной программы вооружения, уже новой, на 2018–2027 годы", — заключил первый замминистра обороны РФ.