Россия усилила контроль районов старта баллистических ракет США

МОСКВА. 7 ноя — РИА Новости. Россия за пять лет запустила 55 космических аппаратов военного назначения, усилив контроль районов старта американских баллистических ракет, сообщил на заседании коллегии Минобороны РФ начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что за этот период проведены запуски космических аппаратов Единой космической системы, "что дало возможность усилить контроль за районами стартов баллистических ракет на континентальной части Северной Америки и районами патрулирования подводных лодок иностранных государств".

По его словам, "за пятилетний период обеспечено наращивание орбитальной группировки, запущено 55 космических аппаратов военного назначения, создан новый космический ракетный комплекс "Ангара", обеспечивающий выведение полезных нагрузок на все типы околоземных орбит с территории РФ".

"Дальнейшее развитие системы позволит осуществлять глобальный непрерывный контроль районов старта баллистических ракет", — подчеркнул начальник Генштаба. Он отметил, что созданная группировка космических аппаратов позволяет оперативно и с требуемым качеством обеспечивать связью, разведывательной, навигационной и другой информацией военно-политическое руководство государства, органы военного управления и войска.