В Генштабе заявили о расширении военного присутствия России в мире

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Российское военное присутствие в стратегически важных районах мира существенно выросло за последние пять лет, сообщил во вторник начальник Генштаба Валерий Герасимов.

"Рост боевых возможностей Вооруженных сил в последние пять лет позволил существенно расширить масштабы военного присутствия РФ в стратегически важных районах мира", — констатировал он на коллегии Минобороны.

Дальняя авиация за пять лет выполнила 178 полетов в рамках патрулирования акваторий Норвежского, Северного, Черного, Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого, северо-восточной части Атлантического океанов и Арктики.

"Если сравнить достигнутые показатели с аналогичными времен Советского Союза, то интенсивность полетов Дальней авиации поддерживается на таком же уровне. При этом налет на экипаж стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в год вырос на 10%", — сказал Герасимов.

Повысилась и интенсивность походов кораблей и судов Военно-морского флота в важные районы Мирового океана. За пять лет выполнено 672 похода, в том числе 36 — в Арктическую зону и 22 — для несения боевой службы в районах, где действуют пираты. Только за текущий год их выполнено 139.

"Значительно увеличилось количество выходов в море подводных лодок, выполняющих задачи боевой подготовки и боевой службы. За счет восстановления технической готовности и постройки новых лодок, этот показатель увеличен в четыре-пять раз", — отметил начальник Генштаба.

Реализованные мероприятия, по его оценке, "значительно повысили уровень подготовленности экипажей боевых кораблей и самолетов, способствовали росту международного авторитета ВС РФ, продемонстрировали высокую эффективность и надежность отечественного вооружения и техники".