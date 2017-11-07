Путин рассказал, каких принципов придерживается Россия в сфере ВТС

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия заинтересована в продаже военной продукции, но всегда исходит из интересов мировой стабильности, контролирует использование своего оружия контрагентами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, нужно укреплять связи с нашими стратегическими партнерами, при этом налаживать контакты с новыми заказчиками. Безусловно, мы заинтересованы в получении коммерческой выгоды от продажи военной продукции, но всегда будем ставить во главу угла интересы глобальной и региональной безопасности и стабильности", — сказал Путин, открывая заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

"Россия твердо привержена своим обязательствам в борьбе с терроризмом, ответственно подходит к выбору контрагентов, а также контролю за тем, как используют нашу технику и оружие ее получатели", — подчеркнул он.