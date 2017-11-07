МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Самодостаточные группировки войск созданы в Вооруженных силах РФ на всех стратегических направлениях, заявил во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба отметил, что стратегические силы сдерживания гарантированно обеспечивают недопущение развязывания агрессии против Российской Федерации и ее союзников.
Он подчеркнул, что в ходе преобразований российские армия и флот получили боеспособные полки, бригады и дивизии, оснащенные новым вооружением и военной техникой, слаженные органы военного управления, подготовленный личный состав, готовый решать любую боевую задачу.