Армия РФ способна решать задачи на всех направлениях, заявили в Генштабе

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Самодостаточные группировки войск созданы в Вооруженных силах РФ на всех стратегических направлениях, заявил во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"На каждом стратегическом направлении сформированы самодостаточные межвидовые группировки войск (сил) общего назначения, способные успешно решать задачи в прогнозируемых вооруженных конфликтах", — сказал он.

Начальник Генштаба отметил, что стратегические силы сдерживания гарантированно обеспечивают недопущение развязывания агрессии против Российской Федерации и ее союзников.

Он подчеркнул, что в ходе преобразований российские армия и флот получили боеспособные полки, бригады и дивизии, оснащенные новым вооружением и военной техникой, слаженные органы военного управления, подготовленный личный состав, готовый решать любую боевую задачу.