Михеев: Колумбия является ключевым партнером России в Латинской Америке

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Колумбия является ключевым партнером России в Латиноамериканском регионе, сегодня в этой стране эксплуатируется более 20 вертолетов Ми-17, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Данное заявление было сделано в связи с награждением заместителя гендиректора РОЭ Сергея Гореславского медалью "За заслуги", награду вручал командующий сухопутными войсками министерства национальной обороны (МНО) Колумбии генерал Хосе Альберто Мехия Ферреро. Церемония награждения прошла в городе Богота в рамках визита по странам Латинской Америки масштабной бизнес-миссии под руководством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

"Эта высокая награда отражает уровень двухстороннего сотрудничества и свидетельствует о вкладе России и непосредственно "Рособоронэкспорта" в укрепление обороноспособности Колумбии и решении задач мирного урегулирования в стране. Колумбия — один из ключевых партнеров России в Южной Америке. Сегодня сухопутные войска МНО Колумбии успешно эксплуатируют более 20 вертолетов типа Ми-17, поставленных по контрактам "Рособоронэкспорта", — сказал Михеев.

В "Рособоронэскпорте" отметили, что российская вертолетная техника успешно применяется Вооруженными силами Колумбии в борьбе с современными угрозами, такими как терроризм, наркотрафик, организованная преступность.