В Генштабе заявили о росте боевых возможностей ВДВ за последние пять лет

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Боевые возможности Воздушно-десантных войск за пять лет возросли на 30%, сообщил во вторник на коллегии Минобороны РФ начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"На вооружение ВДВ поступило 497 новых боевых машин десанта и самоходных артиллерийских установок, а также новые парашютные десантные системы. Доля оснащенности современными образцами повысилась с 18% в 2012 году до 62,6% в настоящее время", — заявил Герасимов.

Он подчеркнул, что "в результате рост боевых возможностей ВДВ составил 30%".

"Воздушно-десантные войска развиваются как основа войск быстрого реагирования, способных в короткие сроки осуществить перегруппировку и развертывание на любом стратегическом направлении. Для повышения их боевых возможностей в десантно-штурмовых соединениях сформированы танковые подразделения", — сказал начальник Генштаба.

Он отметил, что в боевых подразделениях ВДВ сегодня проходит службу более 30 тысяч военнослужащих по контракту, ими укомплектованы батальонные тактические группы, готовые немедленно приступить к выполнению задач по предназначению.