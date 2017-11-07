Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 7 сентября 2017

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 7 сентября 2017

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российские стратегические ядерные силы на 74% оснащены современными образцами вооружения, способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, в том числе обладающему средствами ПРО, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Всего в наземных, авиационных и морских стратегических ядерных силах доля современных образцов вооружения доведена до 74%", — заявил Герасимов на коллегии Минобороны России во вторник.

Он подчеркнул, что "сегодня стратегические ядерные силы способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, в том числе обладающему средствами противоракетной обороны".

По словам начальника Генштаба, заложен фундамент для качественного роста боевых возможностей стратегических ядерных сил "в условиях действия ограничений международных договоров в области контроля вооружений".