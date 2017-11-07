В Генштабе заявили о росте числа контрактников за последние пять лет

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Количество контрактников в российских войсках за пять лет выросло вдвое, до 384 тысяч человек, сообщил во вторник начальник Генштаба Валерий Герасимов на коллегии.

"За пять лет изменены подходы к комплектованию Вооруженных Сил личным составом. Укомплектованность воинских частей и соединений сегодня составляет 95-100%. Количество (контрактников) возросло более чем в два раза и достигло 384 тысячи", — сказал генерал.

В приоритетном порядке контрактниками укомплектованы экипажи подводных лодок, спецназ и миротворческие силы. Полностью комплектуются военнослужащими по контракту должности сержантов и старшин.

Кроме того, осуществлен переход к новой системе комплектования военнослужащими по контракту общевойсковых соединений и воинских частей, морской пехоты и ВДВ.

"В 2012 году их батальоны комплектовались смешанным способом — военнослужащими по призыву и по контракту, причем доля контрактников составляла не более 30-40%. В настоящее время в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, и третий — призывниками", — отметил Герасимов.

По его словам, такой подход позволил иметь в составе соединений и частей батальонные тактические группы, готовые к немедленному применению.